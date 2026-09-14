Uribes, "feliz" por la suspensión cautelar de Vallecas: "Los aficionados merecen un estadio en condiciones"

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El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, se ha mostrado "feliz" de que la Comunidad de Madrid haya levantado este lunes la suspensión cautelar del Estadio de Vallecas y de que el Rayo pueda volver a disputar partidos en su campo, afirmando que los aficionados se merecen "un estadio en condiciones".

"Me alegro mucho todo lo que sea solucionar problemas. El Estadio de Vallecas, que es un estadio de la Comunidad de Madrid, lleva muchos años con problemas, y yo creo que que se vayan resolviendo es lo que debemos hacer entre todos. Animé a la Comunidad de Madrid a que pusiera toda la carne en el asador y al club también a apostar por ello", señaló tras el acto de presentación de la Liga F Moeve.

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La Comunidad levantó la suspensión después de analizar la segunda auditoría encargada para comprobar el estado de las instalaciones, que concluye que el recinto se encuentra ya en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario, por lo que el equipo podrá volver próximamente a disputar sus encuentros allí.

"El Rayo Vallecano es un club señero, que este año pasado nos ha llevado a Alemania a esa final extraordinaria, y sus aficionados merecen un estadio en condiciones y que todos estemos detrás. Estoy feliz, encantado", finalizó Uribes.