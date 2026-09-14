Medio centenar de empresas impulsan la gastronomía española en feria alimentaria de Miami

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Miami (EE.UU.), 14 sep (EFE).- Medio centenar de empresas ensalzan desde este lunes la gastronomía española durante la exhibición Americas Food & Beverage Show 2026, el gran puente comercial de la industria alimentaria entre Estados Unidos y Latinoamérica.

Un total de 52 empresas españolas participan en esta edición de la feria, que se celebra del 14 al 16 de septiembre en el Centro de Convenciones de Miami Beach, lo que convierte a España en el segundo país más representado, solo por detrás de Estados Unidos.

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"Los visitantes descubrirán una nutrida representación de productos españoles, desde aceites de oliva virgen extra, vinos y jamón ciento por ciento ibérico de bellota, hasta paellas tradicionales, especialidades de arroz, azafrán, especias, quesos, aceitunas, encurtidos mediterráneos, trufa negra y conservas de marisco de alta calidad de Galicia", informó en un comunicado la Cámara de Comercio de España en EE.UU.

También habrá miel, cerveza artesanal, aperitivos, platos preparados y otros productos listos para los mercados internacionales.

La Cámara es la organizadora del Pabellón de España 2026 de la exhibición, donde además de las 52 empresas -40 productoras de alimentos, 10 de vino y bebidas y 2 organizaciones de servicios- también están representadas regiones como Castilla y León, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía.

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"El pabellón está concebido para generar oportunidades comerciales y propiciar debates sobre expansión internacional, aprovisionamiento, distribución, innovación y las necesidades cambiantes del mercado estadounidense y del conjunto del continente americano", explicó.

Esta exhibición anual acogió a más de 10.000 profesionales del sector, más de 900 expositores y representantes de más de 120 países en su última edición.

Gracias a su ubicación en Miami, un mosaico multicultural con una marcada impronta latinoamericana, la feria de alimentación es un escaparate estratégico para sus participantes accedan tanto al mercado estadounidense como al de América Latina y el Caribe.EFE