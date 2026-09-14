Portugal registra transmisión comunitaria de viruela del mono

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Lisboa, 14 sep (EFE).- Portugal registró 66 casos confirmados de mpox del clado Ib (viruela del mono) durante las seis semanas anteriores al 26 de agosto, la cifra más alta comunicada en ese periodo fuera de África central y oriental, según el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento, publicado este lunes, sitúa en 162 el número acumulado de infecciones de ese clado notificadas por Portugal, solo por detrás de España, con 241 casos, y Francia, con 173, entre los países mencionados por la organización.

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Alemania ha comunicado 140 casos acumulados, mientras que en las últimas seis semanas registró 24, frente a los 20 de Francia, los 18 del Reino Unido y los 12 de Irlanda.

El clado Ib es una rama genética del virus causante de la viruela símica que surgió en la República Democrática del Congo y se caracteriza por su capacidad de transmisión sostenida entre personas, especialmente mediante contacto físico estrecho, incluido el sexual.

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La OMS incluye a Portugal entre los nueve países europeos que han registrado transmisión comunitaria del clado Ib, junto con República Checa, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Suiza y el Reino Unido.

El organismo considera que existe transmisión comunitaria cuando al menos uno de los casos detectados durante las seis semanas analizadas no ha realizado un viaje reciente ni presenta un vínculo epidemiológico con un viajero procedente de un país donde circula el virus.

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Por tanto, esa clasificación confirmó la existencia de algún contagio local, pero no significa que los 66 casos portugueses carezcan de relación con viajes ni que exista una transmisión generalizada entre el conjunto de la población.

El informe no ofreció datos específicos sobre la edad, el sexo, el estado clínico, las hospitalizaciones o la distribución geográfica de los casos registrados en Portugal.

Portugal se convirtió en 2022 en uno de los primeros focos europeos del brote internacional de mpox, provocado entonces principalmente por el clado IIb.

La enfermedad se transmite sobre todo mediante contacto físico estrecho con una persona infectada, incluidas las relaciones sexuales, y también puede propagarse mediante materiales contaminados.

Sus síntomas más habituales son erupciones o lesiones cutáneas, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio e inflamación de los ganglios linfáticos.

La mayoría de los pacientes se recupera en un periodo de entre dos y cuatro semanas, aunque las personas inmunodeprimidas, las embarazadas y los niños presentan un mayor riesgo de complicaciones.

En su evaluación más reciente, la OMS mantiene en “moderado” el riesgo global de salud pública asociado a la circulación internacional de mpox.

El Servicio Nacional de Salud portugués mantiene disponible la vacunación preventiva para personas con mayor riesgo de infección y la vacunación posterior a la exposición para contactos de casos, según los criterios establecidos por la Dirección General de Salud. EFE

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