Trump compara el "bulo" del peligro de la IA con el "timo" del cambio climático

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparado el "bulo" del riesgo que podría conllevar el desarrollo de la inteligencia artificial con el "timo" del cambio climático o el de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.

"La gente que dice que la IA va a destruir el mundo y que los centros de datos son malos para tu barrio son los mismos que decían hace bien poco que el mundo se extinguiría por el 'cambio climático'. Ese bulo nunca les funcionó y ahora van a por el siguiente", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales en el que se declara "Cazabulos".

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Atribuye estos "bulos" a "revolucionarios del mal" que, asegura, "trabajan para gente que no tiene los intereses de Estados Unidos en su cabeza".

"Yo soy el Cazabulos y ahora mismo estoy quebrando otro bulo: que la IA va a tomar el control consumir y destruir el mundo y que los robots marcharán sobre nuestras ciudades y se desharán de todos nosotros", ha planteado. Este "bulo" es "incluso pero que el bulo de Rusia, Rusia, Rusia o el timo del calentamiento global", ha remachado.

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Este mensaje llega en medio del revuelo el cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, que ha pedido "bajar el ritmo" de desarrollo de las capacidades de los modelos de IA por sus el riesgo de "perder el control" de esta tecnología y provocar "ataques informáticos", "bioterrorismo" o "graves problemas económicos".