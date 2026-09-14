Suspenden por mal tiempo las operaciones de búsqueda de aeronave desparecida en Colombia

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Bogotá, 13 sep (EFE).- Las autoridades colombianas suspendieron este domingo por las condiciones meteorológicas adversas las operaciones de búsqueda de una aeronave que perdió comunicación cuando cubría la ruta entre el departamento del Chocó y Bogotá, con cinco personas a bordo.

El alcalde de Condoto, Gustavo Elías Hincapié, confirmó medios colombianos que las labores fueron suspendidas debido a las fuertes lluvias y las condiciones meteorológicas adversas en la zona montañosa de esa zona del oeste del país, y se prevé retomarlas este lunes desde las 5:00 de la mañana (10.00 GMT).

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La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, había despegado este domingo del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9.23 hora local (14.23 GMT), en inmediaciones del cerro Tatamá.

Posteriormente se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en esa zona, ubicada a unas 33 millas del radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR, por sus siglas en inglés) de Pereira, por lo que la Aeronáutica Civil activó los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR).

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Las cinco personas que viajaban en la aeronave habían permanecido desde el jueves en Condoto, donde participaron en una brigada de salud con personal especializado que atendió a habitantes del municipio y de localidades vecinas, de acuerdo con información de la Alcaldía.

La gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba, informó que las autoridades y comunidades locales se articularon a las labores y que el Ejército desplegó un helicóptero para apoyar el rastreo aéreo, aunque de momento no han podido establecer el punto exacto en el que se encuentra la aeronave.

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La búsqueda se concentra en una zona rural del municipio de Tadó, cerca de una comunidad indígena, según información entregada por habitantes de esa zona de Chocó.

La Aeronáutica Civil mantiene coordinación con la Policía, el Ejército y organismos de socorro para continuar las labores de localización, mientras investigadores de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes se preparan para ingresar al área una vez las condiciones permitan el acceso. EFE

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