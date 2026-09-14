La UGR suspende la movilidad de tres estudiantes en Morelos y ofrece reubicar al resto con destino en México

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La Universidad de Granada (UGR) ha suspendido el plan de movilidad de tres estudiantes que tenían prevista una estancia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México), tras el fallecimiento de una estudiante de intercambio de esta universidad, Claudia Tacoronte Aguilera, en la localidad mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos, en el centro del país. Asimismo, la UGR ha ofrecido al resto de estudiantes con movilidad prevista en México la posibilidad de reubicar su destino.

Así lo ha explicado la vicerrectora de Internacionalización de la UGR, Inmaculada Concepción Marrero Rocha, en un audio remitido a los medios, en el que ha señalado que a estos tres estudiantes se les ha comunicado que su movilidad a esta universidad queda suspendida y que serán reubicados en otros destinos de la oferta de movilidad internacional de la UGR, de acuerdo con sus preferencias.

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Asimismo, ha indicado que la UGR se ha puesto en contacto con el resto de los estudiantes que tienen prevista una movilidad en México. En concreto, 17 ya han llegado a sus destinos durante este primer semestre, mientras que otros 24 se incorporarían a lo largo del curso académico.

A todos ellos, ha explicado, se les ha trasladado que, "si se sienten inseguros por lo ocurrido o no se encuentran cómodos en sus actuales destinos, pueden solicitar una reubicación". En el caso de los estudiantes que todavía no han llegado a México y tienen previsto hacerlo durante el segundo semestre, la Universidad puede ofrecerles otros destinos. Por su parte, quienes ya se encuentran en el país también pueden regresar a España, para lo que la UGR gestionará tanto su regreso como su posterior reubicación.

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En este sentido, la vicerrectora ha aclarado que la convocatoria de movilidad de intercambio internacional se realiza cada año en el mes de noviembre y que la UGR revisa "minuciosamente" los destinos ofertados, teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en relación con las regiones, ciudades y zonas a las que se aconseja viajar.

Asimismo, Marrero Rocha ha aclarado que, en el mes de noviembre, el estado de Morelos "no figuraba en el listado de destinos no recomendados por el Ministerio". Asimismo, ha señalado que, en la actualidad, las recomendaciones del Ministerio pasan por "evitar salir a altas horas de la noche y no desplazarse a ciudades próximas a Cuernavaca", localidad donde se encuentra la sede de la universidad de destino.

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Según ha señalado, además de recibir información específica durante las jornadas de preparación para su movilidad internacional, los estudiantes se comprometen a darse de alta en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores. De este modo, ha indicado, permanecen en contacto con el Ministerio durante su estancia y, a medida que llegan a los lugares donde van a realizar su movilidad, reciben información sobre el consulado más cercano y alertas en caso de que se produzca alguna situación de peligro o tensión, o se prevea una catástrofe natural o cualquier otro tipo de riesgo.

"Entonces los estudiantes en ese caso pueden regresar", ha incidido la vicerrectora, quien ha añadido que la posibilidad de regresar no depende exclusivamente de que exista una alerta oficial del Ministerio. "Incluso cuando un estudiante, independientemente de si la situación ha sido comunicada por el Ministerio, cree que el lugar donde está no es un lugar donde se sienta cómodo y seguro, también nos lo comunica y nosotros inmediatamente lo repatriamos", ha concluido.

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