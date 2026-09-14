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Renuncia jefe del Servicio de Seguridad de Georgia cinco meses después de ser designado

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Tiflis, 14 sep (EFE).- El jefe del Servicio de Seguridad de Georgia, Grigol Gueladze, presentó este lunes su renuncia sin dar mayores explicaciones tras celebrar consultas con el equipo político del partido gobernante Sueño Georgiano, apenas cinco meses después de su designación.

El mayor general de 43 años, que ocupó su cargo el pasado 21 de abril, escribió en sus cuentas de las redes sociales que tomó "la decisión de continuar trabajando en otra dependencia", sin especificar cuál.

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Antes de su designación como jefe del Servicio de Seguridad, Gueladze fue ministro de Interior de Georgia.

Tras el anuncio expresó su agradecimiento al presidente honorífico de Sueño Georgiano, Bidzina Invanishvili, y el primer ministro, Irakli Kobajidze.

Se trata de la segunda renuncia de un alto cargo gubernamental georgiano tras la dimisión en agosto del Ministro de Estado de asuntos regionales, Mamuka Mdinaradze, antecesor de Gueladze al frente del Servicio de Seguridad.

El líder opositor Lasha Parulava, del Movimiento Nacional Unido, comentó la renuncia al asegurar que Sueño Georgiano, en el poder desde 2012, "está empantanado en la corrupción y la desconfianza mutua entre sus líderes", y pronosticó el próximo colapso de la formación política.EFE

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