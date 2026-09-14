Irán niega su implicación en ataques contra un oleoducto saudí

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Teherán, 14 sep (EFE).- Irán negó este lunes su implicación en los ataques desde territorio iraquí contra un oleoducto en Arabia Saudí después de que Estados Unidos afirmase que “probablemente” Teherán fuese responsable de la agresión.

“Las afirmaciones formuladas por las autoridades de Estados Unidos sobre una supuesta intervención de la República Islámica de Irán en los recientes acontecimientos de la región carecen de fundamento y son categóricamente desmentidas”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, al ser preguntado por las acusaciones estadounidenses.

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El diplomático afirmó además que “la divulgación constante de noticias falsas y afirmaciones infundadas por parte de las autoridades estadounidenses supone una herramienta para sembrar la división y complicar aún más las relaciones entre los países de la región”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán estaba “probablemente” detrás del ataque contra el oleoducto.

Arabia Saudí anunció el viernes el cierre "preventivo" del oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina y que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, tras sufrir varios ataques.

El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, también llamado Petroline, es una infraestructura estratégica que cruza el país desde los campos petroleros del este, en el golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Los ataques procedieron de territorio iraquí, donde hay una de milicias vinculadas con Irán. Las milicias proiraníes en Irak ya habían atacado antes a Arabia Saudí, sobre todo con drones, misiles y proyectiles dirigidos contra Riad, la región oriental y también instalaciones energéticas del reino, llevando a Arabia Saudí a lanzar a finales de julio una ofensiva conjunta con Estados Unidos en respuesta. EFE

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