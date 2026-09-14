Nueva embajadora de Colombia en EE.UU. se reúne con encargada del Escudo de las Américas

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Washington, 14 sep (EFE).- La nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, se reunió con Kristi Noem, responsable del Escudo de las Américas, la alianza regional impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y a la que se ha sumado el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

"El encuentro se centró en avanzar en las prioridades definidas por el presidente Abelardo De La Espriella para la relación bilateral, fortalecer los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones narcoterroristas y consolidar las condiciones de seguridad y estabilidad necesarias para impulsar la inversión, el crecimiento y la prosperidad", detalló la Embajada en un comunicado.

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Noem, por su parte, expresó "su disposición a profundizar el diálogo con el sector privado y promover una mayor inversión en Colombia", agregó la nota.

Araújo, que asumió la semana pasada como embajadora, participó posteriormente en una reunión del Escudo de las Américas para "avanzar en la cooperación regional frente a los desafíos compartidos de seguridad".

Estados Unidos ha estrechado sus relaciones con el Gobierno del ultraderechista De la Espriella, a quien Trump respaldó durante la campaña electoral, tras años de tensiones con el anterior Ejecutivo del izquierdista Gustavo Petro.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajó la semana pasada a Barranquilla para reunirse con el presidente colombiano, quien respalda aumentar la coordinación con Washington para combatir el crimen organizado. EFE