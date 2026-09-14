Agencias

Detenidas más de 1.600 personas en Turquía durante un operativo contra el crimen organizado

Imagen RCMAFZGWMVFVZA7OCTDAVZNDCY
Guardar

El ministro de Justicia de Turquía, Akin Gurlek, ha confirmado este lunes que las fuerzas de seguridad han detenido a más de 1.600 personas en el marco de un operativo en el país contra el crimen organizado, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico.

"Hasta el momento, 1.613 sospechosos han sido detenidos y se han emitido órdenes de captura contra 618 sospechosos. En las operaciones han participado 11.466 efectivos de las fuerzas de gendarmería y Policía", ha detallado un mensaje en redes sociales.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha indicado que "se han incautado 199 armas de fuego, 9.039 cartucho, dos granadas de mano, 10.520 pastillas y tabletas de fármacos sintéticos o drogas y aproximadamente 37,25 kilogramos de sustancias estupefacientes".

"Nuestra lucha contra estas estructuras criminales, que operan en un amplio espectro de delitos que va desde el tráfico de drogas hasta la extorsión, desde el comercio de armas hasta el blanqueo de capitales y las apuestas ilegales, no se limita únicamente a la captura de los delincuentes", ha precisado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Previa del Elche CF - Real Madrid

Previa del Elche CF - Real Madrid

Sanxenxo reunirá a más de 170 embarcaciones en la Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster

Sanxenxo reunirá a más de 170 embarcaciones en la Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster

El deporte representó el 25 % del consumo hispano de TV en EEUU en primer semestre de 2026

Infobae

La UE prorroga siete días las sanciones a 2.600 personas y entidades rusas mientras negocia su renovación

La UE prorroga siete días las sanciones a 2.600 personas y entidades rusas mientras negocia su renovación

Euronext abre la puerta a una fusión con el operador bursátil alemán Deutsche Börse

Euronext abre la puerta a una fusión con el operador bursátil alemán Deutsche Börse