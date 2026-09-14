19/04/2026 Mar Flores, Alba Díaz y Tamara Falcó, protagonistas entre los rostros conocidos del desfile de Pedro del Hierro. La moda vuelve a convertir Madrid en el epicentro del glamour con el arranque de una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La 84ª edición de la pasarela madrileña ha arrancado este lunes con el desfile de Pedro del Hierro, una de las citas más esperadas de la jornada y que ha reunido en el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela a numerosos rostros conocidos. Entre ellos, tres nombres han acaparado especialmente todas las miradas: Mar Flores, Alba Díaz y Tamara Falcó. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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La moda vuelve a convertir Madrid en el epicentro del glamour con el arranque de una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La 84ª edición de la pasarela madrileña ha arrancado este lunes con el desfile de Pedro del Hierro, una de las citas más esperadas de la jornada y que ha reunido en el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela a numerosos rostros conocidos. Entre ellos, tres nombres han acaparado especialmente todas las miradas: Mar Flores, Alba Díaz y Tamara Falcó.

Las tres han acudido a descubrir en primicia la nueva propuesta de la firma para la próxima temporada, compartiendo protagonismo con otras celebrities y habituales de la moda como Eugenia Osborne, Miguel Torres, Ivana Rodríguez, Lidia Torrent, Amelia Bono, Marta Hazas o Belén Écija. Una primera jornada que vuelve a demostrar que la pasarela madrileña es también uno de los grandes puntos de encuentro de la crónica social.

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Especialmente significativa ha sido la presencia de Tamara Falcó, ya que cuatro diseños pertenecientes a su colección 'TFP by Tamara Falcó' para Pedro del Hierro se han integrado en la nueva propuesta de la firma. La marquesa de Griñón continúa así estrechando su vínculo con la casa de moda, donde ha desarrollado una de sus principales facetas profesionales en los últimos años.

Bajo el nombre de 'HANAMI', Pedro del Hierro ha presentado su propuesta Primavera/Verano 2027, inspirada en la tradición japonesa de contemplar la floración de los cerezos y en conceptos como la belleza efímera, la desconexión digital y el tiempo entendido como un auténtico lujo.

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La colección, diseñada por Nacho Aguayo y Álex Miralles, directores creativos de mujer y hombre respectivamente, fusiona tradición y contemporaneidad con una estética sofisticada y cosmopolita. Volúmenes, drapeados, cortes holgados y referencias asiáticas protagonizan la propuesta femenina, mientras que la masculina apuesta por una sastrería más fluida con lino, rayón, seda, plisados y cortes inspirados en el kimono.