Una enorme ola del artista JR envuelve la Biblioteca Vaticana

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Ciudad del Vaticano, 14 sep (EFE).- Una colosal ola del artista urbano francés JR envuelve desde este lunes la fachada de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Con este impactante despliegue arranca 'AQVUA', la nueva muestra en el recinto vaticano que invita a reflexionar sobre la dualidad del agua como fuente de vida y, a la vez, implacable fuerza destructora del saber.

La muestra, inaugurada por el papa León XIV esta mañana, abre al público del 25 de septiembre al 14 de mayo de 2027 para dar inicio al programa 'Catástrofe y Maravilla', que durará 5 años y estará centrado en la relación del ser humano con los elementos naturales.

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Titulada 'Diluvium', la monumental ola en blanco y negro cubre 70 metros de la fachada del histórico edificio del siglo XVI y da acceso a la exposición.

"Incluso en un lugar como este, al que quizá sea más difícil llegar, creo que el simbolismo de crear una ola en la biblioteca resonará en bibliotecas de todo el mundo. Aunque se trate de una instalación muy específica de este lugar, esta ola va mucho más allá del Vaticano", explicó JR a EFE.

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JR destacó además la importancia de crear arte físico en pleno auge de la inteligencia artificial: "El hecho de que hoy en día puedas crear cualquier imagen con la tecnología hace que quiera crearlas físicamente todavía más".

En el interior de la Biblioteca Vaticana, durante el recorrido se entrelaza el material bibliográfico de la Santa Sede, como manuscritos, grabados y libros impresos, con el trabajo de tres creadores contemporáneos.

Junto a JR, se suman al recorrido el tipógrafo estadounidense Bill Moran y el chef italiano Fulvio Pierangelini, que aborda la memoria acuática a través de relatos gastronómicos inéditos.

Moran transforma en su serie 'Letterfishes' letras, números y signos topográficas en criaturas marinas y en lugar de utilizar la tipografía para escribir palabras, usando tipos de madera y metal para componer peces en lugar de textos.

El itinerario incluye también el Laboratorio de Restauración de la propia biblioteca, una sección que sintetiza la dualidad del elemento: el agua como causa directa de deterioro sobre el papel y, al mismo tiempo, como herramienta fundamental para la conservación, el lavado y la regeneración de los documentos antiguos. EFE

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(foto)(vídeo)