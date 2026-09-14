China se opone a narrativas de amenaza o confrontación y defiende una IA "orientada al bien"

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Pekín, 14 sep (EFE).- El Ministerio chino de Exteriores sostuvo este lunes que la difusión de narrativas de amenaza o fomentar la confrontación solo obstaculizará el proceso de gobernanza de la inteligencia artificial (IA), en medio del debate generado en Estados Unidos sobre la necesidad de frenar el desarrollo de esta tecnología.

El portavoz del departamento Guo Jiakun defendió en una rueda de prensa rutinaria que el desarrollo de la IA -un campo en el que compiten con dureza China y EEUU- concierne al bienestar de toda la humanidad, por lo que todas las partes deben promover conjuntamente una IA "abierta, inclusiva, accesible para todos y orientada al bien".

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"Difundir narrativas de amenaza" o impulsar una "competencia malintencionada" solo obstaculizará el proceso de gobernanza global de esta tecnología, declaró Guo, una situación que, opinó, "no beneficia a los intereses de ninguna de las partes".

El vocero también señaló el efecto que las nuevas tecnologías producen en el ciberespacio y argumentó que Pekín ya incorpora formalmente la IA a su sistema de normativa nacional sobre ciberseguridad y sigue perfeccionando las normas institucionales y los códigos éticos correspondientes.

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"China está dispuesta a seguir trabajando junto con la comunidad internacional para responder activamente a los riesgos y desafíos que plantea la ciberseguridad en la era inteligente, impulsar la construcción de una comunidad de futuro compartido en el ciberespacio, y hacer que internet beneficie mejor a los pueblos de todos los países", apuntó Guo.

La urgencia por regular la IA dividió este fin de semana a las principales voces de Silicon Valley y a la Casa Blanca, después de que Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; o el magnate Elon Musk reclamaran frenar deliberadamente el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados frente a riesgos como la pérdida de control sobre los sistemas.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de "fuerzas negativas" a quienes piden regular esta herramienta, al considerar que Estados Unidos está "liderando ante China en IA", es "el país más sofisticado del mundo" y él desea "mantenerlo de esa manera".

Tras el inicio del debate, el ministro chino de Seguridad del Estado, Chen Yixin, pidió en un texto publicado por la Administración del Ciberespacio de China impulsar un desarrollo "saludable y ordenado" de esta tecnología, junto con una mayor supervisión sobre datos, algoritmos, infraestructura de computación y aplicaciones de uso civil y militar.

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La advertencia llega en un momento de intensa actividad del sector chino, con empresas como DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent o Zhipu compitiendo mediante modelos abiertos, precios bajos y rápida implantación comercial que se acercan a los sistemas estadounidenses más avanzados, pese a las restricciones del país norteamericano sobre chips avanzados.

Este verano, el presidente chino, Xi Jinping, pidió una gobernanza "precisa y efectiva" de la IA y China lanzó en Shanghái una organización internacional de cooperación sobre IA con una treintena de países.

El debate se produce dos semanas antes de la visita prevista de Xi a la Casa Blanca a finales de septiembre, encuentro en el que la IA sería previsiblemente uno de los temas a tratar con Trump.

Pekín, 14 sep (EFE).- El ministro chino de Seguridad del Estado, Chen Yixin, pidió este domingo construir una "barrera de seguridad" en torno a la inteligencia artificial (IA), en un momento de creciente preocupación en Pekín y Washington por los riesgos políticos, sociales y tecnológicos de esta herramienta.

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Chen sostuvo que la IA se ha convertido en un campo principal de competencia tecnológica global y en una nueva vía de "rivalidad entre grandes potencias", según un texto publicado por la Administración del Ciberespacio de China, el principal órgano regulador del Internet chino, en su cuenta oficial en la red social Wechat.

El responsable del organismo pidió impulsar el desarrollo "saludable y ordenado" de la IA, pero también reforzar la supervisión sobre datos, algoritmos, infraestructura de computación y aplicaciones de uso civil y militar.

El artículo enumera riesgos vinculados a la difusión de contenidos falsos, ataques informáticos, filtraciones de datos, manipulación de la opinión pública, desinformación, uso militar de sistemas autónomos y problemas legales derivados de la responsabilidad por contenidos generados por IA.

Chen afirmó que, en junio de 2026, los productos de IA en China superaban ya los 500 millones de usuarios, una muestra de la velocidad con la que estas herramientas se han extendido en el país.

"Ciertas naciones aprovechan sus ventajas acumuladas en teoría fundamental de IA, arquitectura de modelos y capacidad de cómputo central -todo ello bajo el pretexto de 'mantener la seguridad nacional'- para limitar la capacidad de otros países de adquirir equipos técnicos de vanguardia y mejorar sus capacidades de innovación tecnológica", indicó el funcionario, en una referencia velada a Estados Unidos.

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En el ámbito militar, Chen aseveró que la IA "está pasando de ser un papel de apoyo en el campo de batalla a convertirse en un protagonista", citando específicamente el conflicto entre Washington y Teherán.

La advertencia llega en un momento de intensa actividad del sector chino, con empresas como DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent o Zhipu compitiendo mediante modelos abiertos, precios bajos y rápida implantación comercial, pese a las restricciones estadounidenses sobre chips avanzados.

Recientemente, DeepSeek y Moonshot han perfilado posibles salidas a bolsa y modelos como Kimi K3, Qwen3.8-Max o GLM-5.2 se han acercado a los sistemas más avanzados de firmas estadounidenses como OpenAI o Anthropic.

Autoridades estadounidenses y responsables como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han acusado a empresas chinas de usar la "destilación", una técnica que permite entrenar modelos con respuestas de otros sistemas, para copiar tecnología estadounidense.

El debate coincide con las alertas lanzadas en Estados Unidos por directivos como Dario Amodei, Sam Altman o Elon Musk sobre los riesgos de la IA, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, ha rechazado ralentizar su desarrollo con el argumento de que Washington no puede permitir que China tome ventaja.

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Este verano, el presidente chino, Xi Jinping, pidió una gobernanza "precisa y efectiva" de la IA y China lanzó en Shanghái una organización internacional de cooperación sobre IA con una treintena de países.