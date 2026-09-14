El precio de la vivienda usada se encarece un 7,7% interanual en agosto, según Hogaria

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El precio medio de la vivienda de segunda mano se incrementó un 7,7 en agosto respecto al mismo mes del año anterior y aumentó un 0,1% frente al mes de julio, según los datos de Hogaria.net, que ha subrayado que, aunque la subida de agosto sigue siendo importante, se ha moderado respecto a meses anteriores.

De hecho, hogaria.net apunta que el número de provincias en las que subieron los precios cayó de 46 en julio a 34 en agosto. ·No es suficiente para hablar todavía de un cambio de tendencia, pero sí es un dato que conviene vigilar", señala el portal.

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Según hogaria.net, durante los últimos meses se ha observado una situación "aparentemente contradictoria", pues cada vez resulta más difícil acceder a una vivienda, las compraventas se han debilitado y, sin embargo, los precios han continuado subiendo.

"España sigue teniendo menos vivienda disponible de la que necesita en las zonas donde existe mayor demanda. Y cuando el producto es escaso, una reducción de compradores no necesariamente provoca una bajada inmediata de precios", apunta.

Otro elemento que puede ganar importancia en los próximos meses es el coste de la financiación debido al avance de los tipos de interés, que hará aumentar el importe de las hipotecas y, a su vez, retrasará la decisión de los compradores de adquirir una vivienda.

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BALEARES Y MADRID, LAS PROVINCIAS MÁS CARAS

Con respecto al análisis provincial de precios de la vivienda usada, el informe de Hogaria.net constata, de nuevo, que los precios más elevados de agosto se dieron en Baleares, con 5.100 euros el metro cuadrado, seguida de Madrid (4.249 euros por metro cuadrado) y Guipúzcoa (4.211 euros por metro cuadrado).

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Tras ellas aparecen Málaga (4.086 euros por metro cuadrado) y Barcelona (3.790 euros por metro cuadrado).

En Madrid capital, además, el precio bajó un ligero 0,1%, hasta los 5.222 euros por metro cuadrado. Barcelona, en cambio, continuó subiendo un 0,4%, hasta 4.931 euros. En Valencia alcanzó los 3.238 euros y en Sevilla, los 2.944 euros.

"La fotografía sigue siendo, por tanto, la de un mercado caro y con grandes diferencias territoriales", advierte Hogaria.net, que cree que sería prematuro afirmar que los precios han iniciado una caída o incluso una tendencia descendente.