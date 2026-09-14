La oposición encabezada por el Partido Socialdemócrata gana las elecciones y logra la mayoría parlamentaria

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Los partidos de la oposición al Gobierno conservador de Suecia han ganado las elecciones, con el Partido Socialdemócrata (S) a la cabeza con un 28% de los votos y una distribución de escaños que dibuja una victoria por la mínima: 175 escaños de la oposición frente a los 174 que lograrían los partidos que respaldan al primer ministro saliente, el conservador Ulf Kristersson, según la distribución parlamentaria preliminar con el 92,1% de los distritos escrutados.

Los socialdemócratas han logrado así hacerse con 99 escaños, liderando el país en votos como lleva haciendo los últimos cien años, pese a que en esta ocasión ha perdido un 2,3% de las papeletas y hasta ocho parlamentarios con respecto a los anteriores comicios, según recoge la Autoridad Electoral sueca en sus resultados preliminares.

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En el resto de fuerzas opositoras, el Partido de la Izquierda (V) ha mejorado sus resultados hasta alcanzar un 8,2% de los votos y 29 escaños, seguido del Partido del Centro (C), con un 7,1% y 25 diputados, y del Partido Verde (MP), que ha recibido un 6,1% de los apoyos, traduciéndose en 22 representantes en el Parlamento sueco. En concreto, Izquierda y Verdes han tenido los mayores avances, con cinco y cuatro escaños más que en 2022.

En cuanto al Gobierno saliente, el conservador Partido Moderado de Kristersson ha superado ligeramente sus resultados anteriores al sumar el 19,9% de los votos, lo que le proporciona un total de 71 escaños.

Por detrás se sitúa el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que ha visto su crecimiento de los últimos años frenarse en seco e incluso revertirse, consiguiendo un 17,6% del respaldo electoral y protagonizando la mayor pérdida de diputados de estos comicios, con un total de 62, once menos que en la anterior convocatoria.

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A su vez, los otros dos apoyos del hasta ahora primer ministro, el Partido Demócrata Cristiano (KD) y el Partido Popular Liberal (L) han mejorado ambos sus resultados, creciendo en tres escaños cada uno. En concreto, los democristianos han recibido un 6,2% de los votos, traduciéndose en 22 diputados, mientras que el 5,4% de los liberales, cuya supervivencia parlamentaria no parecía garantizada, le otorga 19 representantes en el Riksdag.