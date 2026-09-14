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Olimpia vuelve a ganar y se acerca al líder Libertad

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Asunción, 13 sep (EFE).- Olimpia, dirigido por el argentino Pablo Sánchez, goleó este domingo por 3-0 a Sportivo Luqueño y quedó más cerca de la cima del Torneo Clausura paraguayo, que lidera Libertad, después de 10 fechas.

Richard Ortiz, Romeo Benítez y Fernando Cardozo anotaron los goles del 'Franjeado', que con este nuevo triunfo suma 19 enteros, 3 menos que Libertad, que el viernes dio el puntapié inicial a la jornada con su victoria por 0-2 sobre 2 de Mayo, ahora escolta con 21 unidades.

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También hoy, Nacional se impuso por 0-1 a Rubio Ñú con gol de Hugo Valde y retuvo la tercera plaza del campeonato con 18 puntos.

Mientras que el sábado Cerro Porteño empató 1-1 con Guaraní y cedió dos puntos en la lucha por acercarse a los puestos de vanguardia.

En este partido, Diego Fernández abrió la cuenta por el Aborigen, mientras que Alexis Cañete firmó la paridad. El argentino Pablo Vegetti erró un penalti a los 83 minutos y desperdició la oportunidad de darle la victoria al Ciclón.

En el otro partido del sábado, Trinidense derrotó por 1-3 a Recoleta con los goles de Alan Morínigo, Néstor Camacho y Armando Ruiz.

El argentino Paul Charpentier anotó el único tanto de Recoleta, que sufrió las expulsiones del colombiano Dairon Mosquera y Héctor López.

En el otro partido del viernes, el Sportivo Ameliano ganó por 1-0 a San Lorenzo con el gol de penalti de Christian Ocampos.

Este resultado profundizó la crisis de San Lorenzo, último de la tabla con 1 punto de 30 posibles y una diferencia negativa de 15 goles. EFE

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