Irán afirma haber derribado un dron estadounidense MQ-1 sobre el estrecho de Ormuz

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Teherán, 14 sep (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este lunes haber interceptado y derribado un dron estadounidense MQ-1 que sobrevolaba el estrecho de Ormuz, en medio de la nueva escalada entre Irán y Estados Unidos en esta estratégica vía marítima.

El cuerpo militar de élite iraní indicó que el dron MQ-1 fue derribado mediante un nuevo sistema avanzado de defensa aérea, según un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

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El anuncio se produce en un momento de creciente tensión en el estrecho de Ormuz, donde Irán mantiene restringida la navegación comercial en medio del bloqueo naval estadounidense y de los enfrentamientos entre ambos países.

Irán ya había informado el 9 de septiembre del derribo y la destrucción de otro dron MQ-1 estadounidense sobre el estrecho de Ormuz, un día después de que el país persa anunciara la captura de un dron submarino autónomo estadounidense Dive-LD en la entrada del estrecho de Ormuz.

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Estados Unidos confirmó posteriormente la pérdida del aparato, aunque atribuyó el incidente a un fallo y afirmó que se trataba de un modelo antiguo sin sistemas ni datos clasificados.

Desde el comienzo de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, las autoridades iraníes han anunciado el derribo de decenas de drones y varios cazas, aunque la mayoría de estos incidentes no han sido confirmados por Washington o Tel Aviv.

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La navegación por Ormuz continúa siendo uno de los principales puntos de fricción entre Teherán y Washington, que han intercambiado disparos en una nueva escalada desde principios de septiembre. EFE