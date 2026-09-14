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Fallece un varón de 19 años tras ser apuñalado en Palma de Mallorca

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Un varón de 19 años ha fallecido tras ser apuñalado anoche en una calle de Palma de Mallorca, según han informado a Europa Press los servicios de emergencias de la isla.

Los hechos se produjeron en la calle Indalecio Prieto de Palma, la comunicación se realizó a las 22:57 horas al 061, cuando se comunicó aviso de que se había producido un apuñalamiento en la vía pública.

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Un equipo del SAMU se desplazó al lugar con una unidad de soporte vital avanzado y otra unidad de soporte vital básico. A la llegada de los servicios de emergencias, el joven de 19 años se encontraba en parada cardiorespiratoria tras recibir una herida penetrante en el abdomen.

Tras las maniobras de reanimación, los sanitarios lograron recuperar el pulso del paciente, que fue trasladado en estado crítico a urgencias e inmediatamente al quirófano de HUSE. Sin embargo, el varón ha fallecido, según informan a Europa Press fuentes de emergencias.

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