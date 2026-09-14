Enric Mas, el niño que maduró en un año y soñaba con ganar una gran vuelta

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Palma, 14 sep (EFE). - El ciclista mallorquín Enric Mas ha logrado ganar una gran vuelta por etapas, al hacerse con el título de la edición número 81 de La Vuelta a España, donde ha coronado una vida enfocada a cumplir ese sueño desde que era pequeño.

"El sueño de Enric era ganar una grande, llegar al profesionalismo y ganar una gran vuelta", explica en declaraciones a EFE Toni Colom, el que fuera su mentor en el mundo del deporte tras conocerlo en el Centro de Tecnificación de las Islas Baleares, cuando Mas tenía 14 años.

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Cuando ingresó en el centro deportivo, el ciclista nacido en Artà cumplía el perfil habitual de un adolescente: "Su personalidad era la de cualquier joven, un poco más subidito, lo que tiene la juventud", señala Colom, que explica que ese rasgo personal cambiaría en un abrir y cerrar de ojos.

"Al cabo de medio año o un año, pegó un cambio de actitud muy grande en los entrenamientos, al querer ser ciclista. Se profesionalizó de golpe y porrazo, de un año para otro", destaca.

El cambio de actitud y la madurez adquirida en un breve espacio de tiempo le abrirían las puertas para alcanzar el deporte profesional: "Lo que le ha hecho llegar ha sido su constancia, disciplina y algo que no se trabaja, el talento", añade.

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El que fuera su mentor recuerda una anécdota que refleja la mentalidad ejemplar del mallorquín: "Estando en la escuela balear del deporte, en una mañana donde llovía y hacía frío, cuando llego al campamento veo que todos iban en chándal".

Aunque tenían una bolsa "de frío", con las prendas de invierno, la mitad ese día no la llevaban. "El entreno se hizo igual. Algunos acabaron en el coche, otros no salieron y uno de los que entrenó y no puso ninguna queja fue Enric, y eso que no le gusta el frío", cuenta.

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Colom recuerda el momento clave en el que se dio cuenta de que Enric Mas podría llegar muy lejos en el mundo del ciclismo: "Nos dimos cuenta de que podía ser profesional en una reunión con sus padres en la Federación Balear de Ciclismo", confiesa.

"Fue un punto de inflexión muy grande por Enric y por sus padres. Se les decía que había un diamante en bruto, y que había que pulirlo para que lograra lo que ha conseguido con esta gran Vuelta a España", explica de aquel día.

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Mas (Movistar) logró este domingo adjudicarse la Vuelta a España 2026, al aventajar en 2:15 al esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora) y en 2:44 al austríaco Felix Gall (Decathlon), que completaron el podio.

El ciclista mallorquín vistió el maillot rojo desde la octava etapa, cuando el esloveno Tadej Pogacar -líder destacado hasta ese momento- sufrió una grave caída que le supuso una fractura de clavícula y numerosas contusiones, y hasta el final de la ronda española, concluida en Granada. EFE

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