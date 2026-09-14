Eléctrica japonesa suspende planes de reactivar una central nuclear tras manipular datos

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Tokio, 14 sep (EFE).- La compañía eléctrica japonesa Chubu Electric Power dijo este lunes que retirará su solicitud para reiniciar los reactores 3 y 4 de la central nuclear de Hamaoka, que lleva parada desde el accidente nuclear de Fukushima de 2011, debido a un escándalo de manipulación de datos.

La decisión y la dimisión de su presidente, Kingo Hayashi, y del presidente de la junta, Satoru Katsuno, fueron anunciados por la empresa tras recibir el informe de una investigación sobre la manipulación de datos de terremotos para adecuarse a los requisitos de seguridad del regulador.

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"Dadas las serias dudas sobre la fiabilidad de la documentación de la solicitud y el posterior proceso de revisión, hemos determinado que no es apropiado mantener la solicitud anterior", explicó la empresa en un comunicado.

En enero, la Autoridad de Regulación Nuclear japonesa (NRA) ya suspendió la revisión para reactivar la planta de Hamaoka, al suroeste de Tokio, por las sospechas de que la empresa que opera la central presentó datos erróneos sobre su capacidad de resistir terremotos.

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"Pedimos sinceras disculpas una vez más por haber traicionado la confianza de la comunidad local y de la sociedad, así como por haberles causado gran preocupación e inconvenientes a raíz de este incidente", dijo la compañía en el comunicado.

La operadora de la planta nuclear de Hamaoka afirmó el pasado 5 de enero que sospechaba que los datos utilizados para realizar la evaluación sísmica podrían haber sido seleccionados de forma inadecuada.

Considerada hace años como una de las instalaciones atómicas potencialmente más peligrosas del mundo, debido a que está situada en una zona en la que se juntan cuatro grandes placas tectónicas, la planta nuclear fue desactivada dos meses después del accidente en la central de Fukushima Daiichi, desatado en 2011 por el gran terremoto y posterior tsunami en el este de Japón.

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La decisión tiene lugar entre las ambiciones del Gobierno nipón de dar un mayor papel a la energía nuclear mediante la reactivación de centrales y la reconstrucción de reactores, en un contexto de escasez energética generado por conflictos internacionales y la creciente demanda eléctrica estimada. EFE