El restaurante de Japón donde triunfa la carne de oso tras un año de ataques sin igual

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Jorge Dastis y Yoko Kaneko

Chichibu (Japón), 14 sep (EFE).- En medio de un aumento sin precedentes de los ataques de osos en Japón, cada vez más japoneses acuden a las montañas de Chichibu, en las afueras de Tokio, para tratar de equilibrar la balanza en favor de los humanos: el restaurante Suzukaen es uno de los pocos de la zona con oso en el menú.

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"Desde que comenzó todo este revuelo con los osos, mucha gente quiere probar la carne", explica Koji Suzuki, cazador y dueño de este restaurante especializado en carne de caza, en una entrevista con EFE.

Suzukaen, en un amplio edificio de madera en medio de las montañas, está decorado con pieles de oso, animales disecados y un sinfín de fotografías. Las ventanas dan a un valle, y sobre las mesas, desplegadas a lo largo del tatami, hay una fila de rocas para cocinar a la piedra.

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Suzuki explica que antes les bastaba con traer un oso al año para cubrir la demanda de los clientes. Pero ahora, incluso cinco o seis osos al año no son suficientes, y el restaurante ha tenido que dejar de ofrecer carne de oso a la carta y solo la incluye en un menú especial, con jabalí y ciervo, o para cocinar en caldo.

Algunos incluso llaman con meses de antelación y preguntan si todavía tendrán carne de oso para esa fecha. "Recibimos bastantes consultas de ese tipo", cuenta.

Japón registró durante su anterior ejercicio fiscal (entre abril de 2025 y marzo de 2026) un récord de 13 muertos por ataques de oso, además de cientos de heridos. En el ejercicio actual, que finalizará en marzo de 2027, ya van al menos seis muertos, según las estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente.

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Son cifras sin precedentes que, según los expertos, están relacionadas con el envejecimiento de la población, el éxodo rural y la falta de alimento en los bosques, y que han generado un debate nacional sobre la mejor forma de responder a la situación.

Las autoridades japonesas han aprobado planes para capturar y sacrificar al menos a 10.000 osos a lo largo del actual ejercicio fiscal. Pero Suzuki explica que, después de salir en televisión hablando sobre su restaurante, recibió críticas en redes sociales por parte de grupos animalistas.

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"Si uno no ha sufrido daños directamente, no lo entiende y dice que le dan pena los animales", cuenta el cazador. Pero la carne de oso, asegura, se ha consumido en Japón desde la antigüedad. "Ya que los cazan, da pena enterrarlos sin aprovechar la carne", dice entre risas.

En Suzukaen, la carne de oso se sirve como parte de un 'hot pot' (con un caldo en perpetua ebullición que los comensales usan para cocinar varios ingredientes) o a la piedra ('ishiyaki'), cortada en finas lonchas que después se asan sobre una roca cubierta con grasa de cerdo.

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La carne es dura pero sabrosa, y el restaurante prepara un acompañamiento de salsa de soja y ajo que ayuda a realzar el sabor de la caza. También ofrece, a modo de entrante, una pequeña sopa de oso, intensa y oscura.

"Al final es una cuestión de desangrado", asegura Suzuki. El cazador explica que, si disparas al animal con una escopeta y muere al instante, no se lo puede desangrar bien. Pero si cae en una trampa, se lo puede desangrar cuando aún está vivo y "se le quita todo el mal olor".

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Es por eso que Suzuki le pide a varios cazadores que conoce que lo avisen cuando consiguen un oso, y luego él se desplaza personalmente a recogerlo y lo trae en su vehículo al restaurante, donde lo despieza y lo congela.

¿Qué parte del oso es la mejor? "La gente suele pensar en partes de alta calidad como el lomo y el solomillo", explica Suzuki. "Pero para mí, sorprendentemente, creo que la carne del muslo es la mejor", asegura el cazador, que recomienda asarla para realzar su sabor original. EFE

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(foto) (vídeo)