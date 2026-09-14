Comienza el Cartoon Forum 2026, plataforma europea de animación, con 4 proyectos españoles

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París, 14 sep (EFE).- El Cartoon Forum, principal plataforma europea para la coproducción de series de animación, dio comienzo este lunes a su edición 2026, la número 37, en Toulouse (sur de Francia), con cuatro proyectos españoles entre los 65 que se van a presentar en total, procedentes de 19 países.

"En conjunto, los 65 proyectos suman 326 horas de contenido y un presupuesto total de 280 millones de euros, con una media de 4,3 millones de euros por proyecto", detalló la organización en un comunicado.

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En esta edición, que se cerrará el 17 de septiembre, España es el cuarto país más representado, solo superado por el país anfitrión, Francia (31), por Irlanda (6) y Alemania (5).

La lista de proyectos con sello español incluye 'Fantasy riders', una serie de animación infantil (9-11 años) ambientada en un mundo apocalíptico dominado por bestias mutantes en el que una niña con el poder prohibido de conectar con los monstruos errantes provoca la ruptura de una frágil paz entre las tribus y clanes.

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También se presentará, para el público más joven de entre 2 y 4 años, 'Lily & Kyle', la historia de dos amigos en un mundo fantástico donde aprenden a entender y expresar sus emociones.

Por su parte, 'The Electron Boy', para niños entre 5 y 6 años, sigue a un niño disléxico y alocado, Eliot, y a sus amigos, que convierten las palabras en el aula en experiencias.

Cierra la lista 'WAW Resort', orientada a la franja de edad entre los 6 y 9 años, ambientada en un complejo hotelero que ofrece experiencias de vida doméstica para animales salvajes.

En general, la selección de este Cartoon Forum está dirigida principalmente a las audiencias infantiles, con 34 proyectos destinados a un público de entre 5 y 11 años. Otros 17 proyectos están dirigidos a adolescentes, jóvenes y adultos, mientras que 11 están destinados a un público en edad preescolar y 3 están orientados a toda la familia.

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Las temáticas son diversas según el público objetivo, desde un enfoque educativo basado en la curiosidad y el descubrimiento para preescolares, pasando por aventuras e historias de identidad para el público infantil, hasta relatos de maduración, ciencia y resiliencia para adolescentes.

Para jóvenes y adultos los proyectos combinan la búsqueda personal, el humor y la crítica social.

"La selección del Cartoon Forum 2026 refleja también algunas tendencias más generales, entre las que destacan una mayor diversidad y una representación femenina más sólida. La proporción de proyectos centrados en la inclusión y la diversidad casi se ha duplicado, al pasar del 17 % en 2025 al 31 % este año, mientras que los proyectos dirigidos por mujeres han alcanzado un máximo histórico, casi la mitad de la selección", detalló la organización.

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Otra tendencia que destaca Cartoon Forum es la presencia de adaptaciones, lo que refleja un interés sostenido por las propiedades intelectuales ya consolidadas. Concretamente, el 31 % de los proyectos seleccionados (20) son adaptaciones de cómics, libros u otros medios.

En esta edición, los premios que entrega la organización, llamados Cartoon Tributes, incluyen una nominación española, la de Mago Production en la categoría de productores.

Creado en 1990, el Cartoon Forum es una plataforma para fomentar la industria de la animación europea que a lo largo de su historia ha ayudado a cerca de un millar de proyectos a salir a la luz. EFE