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Cinco detenidos por daños y contrabando tras chocar contra una embarcación de la Guardia Civil en Adra

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Cinco personas han sido detenidas por delitos de daños, atentado a la autoridad y contrabando tras colisionar con la embarcación semirrígida en la que navegaban contra una patrullera de la Guardia Civil frente a las costas de Adra (Almería) en el transcurso de una persecución.

Fuentes de la Comandancia y otras próximas a la investigación han confirmado a Europa Press que entre los cinco detenidos tres personas resultaron heridas, dos de las cuales fueron evacuadas hasta el hospital. De otro lado, no constan agentes heridos en esta actuación.

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Los hechos tuvieron lugar a partir de las 7,30 horas de este domingo, cuando se divisó una embarcación semirrígida sospechosa que iba equipada con cuatro motores fueraborda, momento en el que una patrullera de la Guardia Civil puso rumbo hacia la zona pasadas las 8,00 horas.

Los agentes, a través de señales acústicas y luminosas, dieron el alto a la embarcación que emprendió la huida, por lo que se inició una persecución en la que los arrestados efectuaron a gran velocidad maniobras evasivas con la intención de eludir la acción policial.

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Así, en un momento dado, la embarcación sospechosa viró y colisionó con la nave de la Guardia Civil, lo que hizo que tres de los ocupantes de la 'narcolancha' resultaran heridos. Los agentes detuvieron a los sospechosos, que fueron trasladado a tierra firme.

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