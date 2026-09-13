Un muerto y 20 detenidos en operaciones militares en Colombia

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha informado este domingo de la muerte de un miembro del Frente 36 de la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y de otro apresado en las últimas 24 horas en una serie de operaciones militares en las que además han sido capturadas otras 19 personas y se ha incautado droga.

En cuanto a los estupefacientes, se han incautado 1.430 kilos de marihuana en Sibaté; 1.786 kilos en Pereira; 394 kilos en La Pintada y 653 kilos en La Tebaida, ha apuntado De la Espriella.

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En Zaragoza, Antioquia, ha sido localizado un depósito ilegal del Clan del Golfo con 1.881 cartuchos de munición, 19 cargadores y dos ametralladoras. Además, en Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca, fueron capturados cuatro presuntos integrantes del Frente 57 Yair Bermúdez, entre ellos dos cabecillas.

El Ejército ha informado por su parte de la detención en lo que va de año de 41 presuntos miembros del Estado Mayor de las FARC que lidera alias 'Iván Mordisco' en operaciones militares en el cañón del Micay, en Cauca. Además fueron recuperados nueve menores de edad.

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