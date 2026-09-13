Ucrania anuncia un ataque contra una refinería rusa en Krasnodar

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Berlín, 13 sep (EFE).- El servicio de inteligencia ucraniano GUR anunció este domingo que se ha producido un ataque contra la refinería rusa Slaviansk-ECO, en el territorio de Krasnodar (sur).

"Los operadores del Departamento de Operaciones Activas y del Departamento de Sistemas No Tripulados de la Inteligencia de Defensa de Ucrania (DIU), como parte de una operación conjunta de largo alcance con las Fuerzas de Defensa del Estado, golpearon otra refinería en Rusia", informó el cuerpo en Facebook.

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Se trata de la refinería Slaviansk-ECO en la localidad de Slaviansk-na-Kubani, en la región sureña de Krasnodar.

"La operación golpeó con éxito una unidad clave de procesado de crudo y el depósito de las instalaciones, que sirven para alimentar la guerra criminal contra Ucrania", afirmó la institución.

"Desde decenas de kilómetros de distancia se ve un humo espeso y el resplandor de un incendio masivo en la refinería rusa", agregó.

Desde hace meses, las fuerzas ucranianas golpean prácticamente a diario con drones la infraestructura petrolera rusa, con lo que han logrado reducir de forma significativa la producción de carburante. EFE