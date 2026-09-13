Trump promete eliminar los aranceles al whisky irlandés durante su visita a Irlanda

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Londres, 13 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió eliminar los aranceles al whisky irlandés al término de su visita informal de dos días a Irlanda.

Durante la final del Abierto de Irlanda ('Irish Open') de golf, celebrada en uno de los complejos que tiene en Doonbeg (oeste irlandés), Trump dijo: "En nombre de los Estados Unidos de América, voy a eliminar los aranceles del whisky irlandés".

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Trump afirmó que, durante su viaje a Irlanda, todo el mundo -incluido el 'taoiseach' (primer ministro) del país, Micheál Martin- le había estado "insistiendo" con este tema.

"Me dicen: ¿Me haría un favor? Es muy injusto lo que está pasando. ¿Podría usted eliminar los aranceles al whisky irlandés?", señaló Trump.

Las palabras del presidente estadounidense fueron recibidas con vítores por los asistentes a la cita del Abierto de Irlanda de golf, entre gritos de "USA" -sigla inglesa de 'Estados Unidos de América'.

Según la cadena pública irlandesa RTÉ, Martin le habría planteado esta rebaja arancelaria al whisky durante la reunión que mantuvieron el sábado en Dublín y Trump le prometió estudiarla.

El whisky elaborado en Irlanda y vendido en Estados Unidos está actualmente sujeto a un arancel del 10 %, lo que lo sitúa en una posición de desventaja frente al procedente de las regiones británicas de Escocia o Irlanda del Norte, que actualmente no tienen ninguna tasa. EFE

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