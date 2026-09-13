París rescata al Andy Warhol dibujante que precedió a su fascinación por las máquinas

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París, 13 sep (EFE).- La exposición 'Andy Warhol, la línea y la imagen' rescata en París al Andy Warhol dibujante, una faceta de su carrera a menudo opacada por su fascinación por las máquinas y la reproducción mecánica, pese a que fue su puerta de entrada al mundo del arte y lo practicó hasta el final de su vida.

Fue su madre, Julia Warhola, la que lo inició en esta práctica y es popularmente sabido que dibujar fue una de las cosas que le ayudaron a salir adelante cuando sufría corea de Sydenham (trastorno del sistema nervioso que provoca movimientos involuntarios y que popularmente se conoce como el mal de San Vito), un problema que le obligó a pasar largos periodos de convalecencia de niño.

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"Olvidamos demasiado fácilmente que primero se formó en la ilustración, que su oficio de base es el dibujo. Olvidamos también que dibujó hasta el final de su vida", explicó Alain Cueff, crítico de arte e historiador experto en Warhol, al presentar a la prensa esta muestra, que se podrá ver del 16 de septiembre al 10 de enero en el Museo de Luxemburgo, en el famoso jardín homónimo de París.

A través de 150 dibujos, una decena de pinturas, serigrafías, fotos, filmes y documentos de archivo, entre otros elementos, la exposición pone de relevancia que el delineado, la silueta, fue la base de la creación warholiana.

Son retratos, caricaturas, bocetos decorativos y también publicitarios, aunque este último aspecto tan prominente en su carrera está deliberadamente poco presente, ya que Cueff considera que ha sido suficientemente abordado en numerosas exposiciones desde el fallecimiento en los ochenta del nombre más célebre del arte pop.

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"Es interesante interesarse por los clichés de Warhol y, al mismo tiempo, creo que hay un esfuerzo por hacer para no encerrarse en los estereotipos de su lectura", reflexionó el curador de este proyecto del Museo de Luxemburgo.

Por eso, aunque con el trazo como punto de partida, la muestra se articula en cinco secciones temáticas que sí serán muy familiares para el público, como la importancia de la caligrafía -utilizó la de su madre como un elemento de estilo-, el componente erótico, la reproducción de los rostros y, sobre todo, sus famosos clichés de la sociedad de masas, como el dólar o la lata de sopa.

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Hay dibujos que se muestran de manera inédita en Europa, pero también están las célebres serigrafías de Marilyn Monroe y otra de Mao, que está acompañada por un dibujo del mismo retrato del líder chino firmado por Warhol en 1973.

Y es que dibujar era para él una forma de comprender la imagen, como demuestra también en esta exposición el trabajo comparativo con el fotógrafo Edward Wallowitch: una foto de su bodegón compuesto por lata de sopa Campbell's boca abajo sobre una botella de Coca-Cola se exhibe junto a un dibujo de idéntico motivo realizado en el mismo año, 1962, por Warhol.

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La muestra apunta incluso a la tesis de que fue el dibujo lo que convirtió a Andrew Warhola Jr. (Pittsburgh 1928-Nueva York 1987) en Andy Warhol.

"Si aceptas la idea de que el dibujo es la base del trabajo de Warhol, o en todo caso que influye desde el comienzo hasta el fin su pensamiento sobre la imagen, podemos concluir que es paradigmático", afirma Cueff, y extender sus dominios hasta otros medios, como el cine, al pensar que Warhol "dibujaba con la luz y la sombra".

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Por eso en esta exposición incluye también su película 'Sleep' y sus 'Screen tests'.

"Warhol dibujaba con medios que no eran lápiz y eso me interesaba", analizó Cueff.

Nerea González