El Tesoro cerrará las emisiones de septiembre con una subasta de obligaciones tras la subida de tipos del BCE

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El Tesoro Público español vuelve la próxima semana a los mercados de deuda y cerrará el jueves las emisiones del mes de septiembre con una subasta de obligaciones del Estado que se celebrará tras la última decisión del Banco Central Europeo (BCE) de elevar los tipos de interés.

El pasado jueves, el Consejo de Gobierno del BCE decidió subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) sube al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%.

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Se trata de la segunda subida de la tasa de referencia este año tras la acometida en junio --que fue la primera ejecutada por la institución desde septiembre de 2023--, en un contexto en el que las presiones inflacionistas continúan alertando a la entidad europea.

Con este escenario, el Tesoro subastará el jueves obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años y 7 meses, con cupón del 0,70%; obligaciones del Estado con una vida residual de 8 años y un mes, con cupón del 3,45% y obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,40%.

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Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el 2,722% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años y 7 meses; en el 2,747% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 8 años y un mes y en el 3,545% para las obligaciones del Estado a 10 años.

Se cierra así un mes que también ha estado marcado por la emisión por parte del Tesoro de la cuarta sindicación del año, un nuevo bono a 20 años, con vencimiento en julio de 2047. Se emitió un importe de 4.000 millones de euros, con una demanda de 68.000 millones, una sobresuscripción de más de 17 veces lo emitido.

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Se trata de la segunda emisión de un bono verde desde la puesta en marcha del programa en 2021, de manera que el total de bonos verdes en circulación ya supera los 22.300 millones de euros.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

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De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

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