Unos efímeros cazadores prehistóricos alertan contra las petroleras en el Jónico

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Diego Sáez Papachristou

Atenas, 13 sep (EFE).- Los visitantes de la playa virgen de Aspri Ammos, en la isla griega de Ozoní, se toparon este verano con un espectáculo peculiar: unas enormes figuras negras creadas sobre la arena blanca que representan a dos hombres prehistóricos atacando con lanzas una plataforma petrolífera en alta mar.

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Se trata de 'La caza' ('The Hunt'), una instalación temporal de unos 500 metros cuadrados creada con lonas y piedras por el artista griego The Krank a pocos kilómetros del lugar donde se proyectan nuevas perforaciones exploratorias para extraer hidrocarburos en el mar Jónico (noroeste de Grecia).

"Es una imagen que contiene dos figuras a las que separan miles de años y yo las pongo una frente a la otra", cuenta el artista en declaraciones a EFE en Atenas al referirse al encuentro en su obra entre la industria extractiva actual y los cazadores de la prehistoria.

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The Krank, cuyo nombre real no se ha hecho público, señala que su "idea inicial" fue poner de relieve la evolución del ser humano y destacar cómo "algo que el hombre ha creado acaba volviéndose en su contra, como si, en cierto modo, viera su propio reflejo".

No obstante, el creador griego, de 38 años, cuenta que tras terminar la obra —que permaneció en la playa solo cinco días en el mes de julio para después ser retirada— y escuchar la opinión de los vecinos de Ozoní y de la cercana isla de Corfú, surgió otra interpretación en la que no había pensado inicialmente.

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"Muchos de los lugareños se identificaron en gran medida con los cazadores; contemplaban el proyecto y se veían a sí mismos como el cazador que quiere expulsar a la plataforma", recalca el artista.

En noviembre de 2025, el gigante petrolero estadounidense ExxonMobil acordó con las empresas griegas Energean y HelleniQ Energy lanzar la perforación exploratoria, programada para abril de 2027.

El plan se concretó después de hallarse indicios de yacimientos mediante una exploración sísmica en la zona iniciada en 2022.

Durante esos trabajos en el mar Jónico, así como en otros similares al sur de la isla de Creta, una ballena murió desorientada en una playa cerca de Atenas y otros cetáceos quedaron varados en Corfú, lo que llevó entonces a Greenpeace y a una quincena de ONG a pedir el cese de los estudios sísmicos.

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Fue el testimonio de una vecina de las pequeñas islas de Paxos, al sur de Corfú, sobre cómo vivió el período de las exploraciones sísmicas lo que inspiró la obra en Ozoní, situada a unos kilómetros más al noroeste, cuenta The Krank.

"La señora me dijo que durante la noche podía sentir las vibraciones, que toda su casa temblaba, no como en un sismo, pero que se sentía a cada rato una vibración continua", relata el artista.

Fue entonces cuando imaginó a un cazador gigante que busca algo durante la noche "mientras tú estás en tu casa, que tiembla por su presencia", añadió.

El artista se muestra conmovido por haber logrado que varias personas, tras fijarse en su obra desde lo alto, "dirigieran su mirada hacia el horizonte" y vieran algo que, si llega a construirse, no permanecerá tan solo cinco días, como 'La caza', sino décadas, causando una gran destrucción y convirtiendo el paisaje visto desde la playa en un "paisaje industrial".

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Tras la decisión de ExxonMobil de realizar la perforación exploratoria en el Bloque 2, la empresa pública de gestión de recursos hidrocarburíferos, EDEY, anunció una nueva licitación internacional para realizar más estudios sísmicos en el Jónico, con el fin de atraer nuevos inversores. EFE

(foto) (vídeo)