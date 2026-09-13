Putin llama a reforzar el Banco de Desarrollo de los BRICS en reunión con socios

Guardar

Nueva Delhi, 13 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abogó este domingo por reforzar las capacidades del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, ya que las necesidades en su financiación superan significativamente los volúmenes que actualmente proporciona esta institución financiera.

"Fortalecer aún más el potencial del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y actualizar su modelo de negocio parece ser una tarea urgente. El banco ya ha financiado 123 proyectos por un valor de casi 40.000 millones de dólares. Esto es, sin duda, un buen resultado, pero las necesidades de financiación son mucho mayores", declaró Putin durante la cumbre ampliada de los miembros del BRICS y sus socios en Nueva Delhi.

PUBLICIDAD

Según el líder ruso, una nueva plataforma de inversión podría ayudar a satisfacer estas necesidades.

"Gracias al uso de tecnologías financieras modernas, incluidos los activos digitales, atraerá capital a largo plazo, incluido capital privado, no solo a los países BRICS, sino también, y esto es muy importante, a las economías de nuestros socios del Sur y el Este globales", agregó.

PUBLICIDAD

Putin también pidió atención a las iniciativas rusas en el marco del bloque.

"Les pido que consideren detenidamente las iniciativas que Rusia ha presentado para optimizar nuestra cooperación", dijo.

Agregó que se trata, en particular, del establecimiento de un mecanismo de reaseguro y una bolsa de cereales dentro de la asociación.

"Estoy convencido de que todos estos mecanismos podrán ser utilizados en el futuro tanto por los países miembros de los BRICS como por sus socios", declaró el presidente ruso.

Kazajistán, Malasia, Nigeria, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Tailandia, Bielorrusia, Cuba y Bolivia integran la categoría de "países socios", creada para acercar nuevos gobiernos al bloque sin ampliar de inmediato el núcleo de miembros de pleno derecho.

Varios de ellos han llegado además a Nueva Delhi con representación al más alto nivel, entre ellos el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev; el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim; la vicepresidenta ugandesa, Jessica Alupo, y el vicepresidente nigeriano, Kashim Shettima.

En Asia Central están Kazajistán y Uzbekistán; en el Sudeste Asiático, Malasia, Tailandia y Vietnam; en África, Nigeria y Uganda; y en América Latina y el Caribe, Bolivia y Cuba. Bielorrusia completa un grupo que extiende la presencia política del bloque mucho más allá de sus once miembros.

PUBLICIDAD

La categoría nació en 2024, después de que los BRICS protagonizaran su mayor ampliación desde su creación y pasaran a reunir once miembros, un crecimiento que aumentó su peso internacional pero también hizo más difícil una de sus reglas básicas, la toma de decisiones por consenso.

Los socios ofrecen una fórmula intermedia porque pueden participar en cumbres y determinadas reuniones ministeriales y sumarse a algunas iniciativas del grupo, pero no tienen el mismo papel que los miembros en la adopción de decisiones. EFE