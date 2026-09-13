Mueren dos soldados en un ataque achacado a Ucrania a camiones de combustible cerca de la central de Zaporiyia

Guardar

Al menos dos militares rusos han muerto a causa de un ataque del Ejército de Ucrania contra camiones cisterna que trasladaban combustible para la central nuclear de Zaporiyia, en manos de Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, según ha denunciado (Rosatom).

El director de Rosatom, Alexei Likachev, ha detallado que los ataques fueron perpetrados el viernes contra estos vehículos, antes de resaltar que "dos militares murieron y un gran número de soldados resultaron heridos, incluidos algunos de gravedad".

PUBLICIDAD

Asimismo, ha destacado que las víctimas eran parte de "una operación de apoyo a una misión puramente civil", al tiempo que ha recalcado que los ataques fueron perpetrados en los alrededores del perímetro de la central nuclear, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Las autoridades rusas han acusado en varias ocasiones al Ejército de Ucrania de lanzar ataques contra la central nuclear de Zaporiyia --la más grande de Europa-- y sus alrededores y han alertado del riesgo de accidente nuclear, si bien Kiev achaca a Moscú este tipo de incidentes.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha pedido evitar estos ataques contra la central nuclear --la más grande de Europa-- debido a los riesgos asociados.