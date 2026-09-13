La comisión electoral de Nigeria confirma a 18 candidatos para las presidenciales de 2027

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Nairobi, 13 sep (EFE).- La Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) de Nigeria publicó la lista definitiva de 18 candidatos presidenciales para los comicios del próximo 16 de enero de 2027, una contienda en la que el mandatario saliente, Bola Ahmed Tinubu, buscará la reelección frente a una oposición fragmentada.

El documento divulgado a última hora del sábado ratificó la presencia de los tres principales contendientes del país: Tinubu, del oficialista Congreso de Todos los Progresistas (APC); el exvicepresidente Atiku Abubakar, por el Congreso Democrático Africano (ADC); y el exgobernador Peter Obi, al frente del Congreso Democrático de Nigeria (NDC).

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Tinubu, de 74 años, perseguirá un segundo mandato junto a su actual vicepresidente, Kashim Shettima (59), defendiendo el rumbo de sus políticas económicas.

Frente al oficialismo, Abubakar, de 79 años, encabeza una coalición opositora acompañado por el exministro de Transporte Chibuike Rotimi Amaechi (61) como fórmula vicepresidencial.

Por su parte, Obi, de 65 años y con una consolidada base de apoyo juvenil, se presenta tras sellar una alianza estratégica con el político norteño Rabiu Kwankwaso (69), quien figura como candidato a la vicepresidencia.

En el listado final destaca la exclusión de la candidatura del expresidente Goodluck Jonathan (2010-2015), cuya postulación por parte de una facción disidente del Partido Democrático Popular (PDP) no fue validada por la junta electoral.

La difusión del listado oficial complica la creación de un frente unido de la oposición, ya que ningún aspirante de peso retiró su candidatura para integrarse en una lista conjunta antes de la ratificación de las nóminas por parte de la INEC.

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Los comicios se celebrarán en medio de una profunda crisis económica desencadenada por la retirada del subsidio a los combustibles y la devaluación monetaria aplicada en 2023.

A esto se suma la deuda exterior que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), pasará de 51.900 millones de dólares en 2025 a 72.600 millones en 2027.

El organismo internacional advirtió de que las presiones de gasto vinculadas al aumento de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la propia carrera electoral amenazan con ampliar el déficit fiscal e incrementar las necesidades de endeudamiento.

El próximo Ejecutivo heredará la lucha contra el bandidaje y los secuestros en el noroeste, mientras en el noreste persiste la amenaza yihadista de Boko Haram y de facciones del Estado Islámico, a lo que se suman los choques armados entre agricultores y pastores en el centro del país. EFE

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