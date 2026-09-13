Maxi Iglesias desvela su experiencia más arriesgada: "Ahora esto sí que depende de mí"

Maxi Iglesias posando en el photocall de Tag Heuer EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Maxi Iglesias ha vuelto a demostrar su pasión por el mundo del motor durante un evento relacionado con la Fórmula 1, una afición que le acompaña desde pequeño y que, como él mismo reconoce, le habría encantado convertir en profesión. El actor, que sigue habitualmente las carreras aunque admite que algunas de las estrategias son difíciles de entender sin conocer el funcionamiento interno de los equipos, confesaba que disfruta especialmente de las experiencias que le brinda su vinculación con Tag Heuer.

Precisamente su pasión por la competición le ha llevado a vivir experiencias de lo más emocionantes. Preguntado por la aventura más arriesgada que ha protagonizado, Maxi recordaba su experiencia junto a Jesús Calleja en Canadá, donde realizó un salto, aunque aseguraba que la mayor dosis de adrenalina la sintió en otro momento mucho más personal: cuando consiguió su licencia de piloto de avión: "La adrenalina más grande ha sido cuando me saqué la licencia de piloto de avión y te hacen la suelta, la primera vez que vuelas solo", confesaba.

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El intérprete explicaba que ese primer vuelo en solitario supone un auténtico punto de inflexión después de muchas horas de estudio y preparación: "Te ves volando solo y es como: 'Ostras, que ahora esto sí que depende de mí, sí o sí. Ya no vas con el instructor, no hay nadie'", relataba. Una experiencia que recuerda con especial cariño porque, además de la emoción, representa el resultado de un proceso en el que tuvo que aprender a fondo el funcionamiento de la aeronave y enfrentarse posteriormente al reto de pilotarla sin compañía.

Su pasión por la velocidad tampoco se queda en los aviones. Iglesias reconoce que siempre que puede se escapa a los karts y que también disfruta montando en moto. De hecho, asegura que le habría encantado interpretar a un piloto de Fórmula 1 o protagonizar una película relacionada con el mundo de las motocicletas. Mientras tanto, continúa centrado en su carrera como actor y compagina el rodaje de la serie La Dama del Norte, ambientada a finales de los años 80, con la promoción de Nueva Propiedad, película que llegará a los cines el próximo 2 de octubre y en la que asegura haber tenido la oportunidad de interpretar un personaje muy diferente a sus últimos trabajos.

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