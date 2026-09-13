Liberadas las 11 activistas de Greenpeace detenidas este sábado cuando protestaban junto al circuito de F1 en Madrid

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Las 11 activistas de Greenpeace detenidas este sábado por la tarde por las fuerzas de seguridad cuando se disponían a protestar en el entorno del circuito de Fórmula 1 de Madrid han sido puestas en libertad, según ha informado la organización, que ha precisado que a las activistas se les imputan cargos de desórdenes públicos.

Greenpeace ha participado este domingo a la concentración organizada por la plataforma Stop Fórmula 1 Madrid bajo el lema 'Las ciudades necesitan otras fórmulas', junto al nuevo circuito urbano del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, Madring, para reclamar "el derecho a la protesta ciudadana y pacífica" frente a un proyecto que, según la organización, "va en contra del interés general". Greenpeace ha alertado del riesgo de que, además del ruido y las emisiones, el circuito se convierta en "un símbolo de represión".

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La organización ha denunciado lo que ha calificado de política de "parque temático" con cargo a fondos públicos, que, a su juicio, relega "los verdaderos retos urbanos" como "el acceso a una vivienda digna y asequible, el refuerzo del transporte público sostenible y la adaptación de las ciudades a la emergencia climática.

"Con el planeta literalmente en llamas y miles de familias haciendo malabares para llegar a fin de mes, no hay más tiempo para paradas en boxes. Ya es hora de dejar de malgastar recursos públicos para un modelo de ciudad ajeno a las verdaderas necesidades de la gente y basado en el consumo masivo de combustibles fósiles que agrava la crisis climática y encarece la vida de la mayoría. Necesitamos otras fórmulas para las ciudades, que aborden la emergencia climática y que beneficien a la ciudadanía", ha señalado la responsable del área de Movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona.

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UN 47,5% CONSIDERA POCO O NADA ACEPTABLE DESTINAR RECURSOS PÚBLICOS

Un estudio de percepción encargado por Greenpeace revela que un 62% de las personas encuestadas considera que la Fórmula 1 puede generar retornos económicos, aunque, según defiende la organización, esto no supone "un cheque en blanco para el proyecto en los próximos diez años".

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Según el informe, un 47,5% de los encuestados considera poco o nada aceptable destinar recursos públicos al evento y un 57% señala como principales beneficiarios a las empresas organizadoras, patrocinadores e inversores, frente a un 11,4% que percibe a la población madrileña como principal beneficiada y un 13,9% que señala al comercio local.

Greenpeace ha alertado además de que, frente al compromiso inicial de las administraciones de que la prueba "no costaría un solo euro al contribuyente", las inversiones en el trazado "rozan ya los 200 millones de euros", a lo que se suma la petición para declarar la prueba como acontecimiento de excepcional interés público, una medida que "mermaría los ingresos fiscales" y "complicaría" el pago del canon anual al fondo estadounidense Liberty Media, propietario de la Fórmula 1, que puede alcanzar unos 50 millones de euros al año.

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"No se trata de un debate simplista sobre Fórmula 1 sí o Fórmula 1 no, sino de prioridades públicas: en qué se gasta el dinero de la ciudadanía, qué modelo de ciudad se quiere promover en el contexto actual y bajo qué condiciones se financian este tipo de eventos", ha afirmado el responsable de modelo socioeconómico en Greenpeace, Carlos García Paret.

En este sentido, la organización ha reclamado un cambio en la planificación de las ciudades que sitúe la lucha contra el cambio climático y el bienestar de la ciudadanía en el centro, citando como ejemplo a Copenhague o Viena, frente a un modelo de "ciudad parque temático" como el de Las Vegas o Miami.

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Según el sondeo citado por Greenpeace, un 76,1% de los encuestados considera que la reputación de una ciudad debe medirse por su calidad de vida, sus servicios públicos y su cohesión social, y un 71% por ser un referente europeo en sostenibilidad urbana y calidad ambiental.

Además, según los datos de la encuesta, la ciudadanía sitúa como principales preocupaciones ante la llegada de la Fórmula 1 el colapso del transporte público (43,7%), la congestión del tráfico (42,2%), la contaminación (32,1%), el incremento del ruido (25,5%), la presión turística (24,6%) y el encarecimiento de la vivienda (22%). Asimismo, del texto se extrae que un 42,5% de los encuestados hubiera preferido adaptar un circuito ya existente, como el del Jarama, en lugar de construir el trazado semiurbano de IFEMA-Valdebebas.

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