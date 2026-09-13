El campeón Cruz Azul rompe el invicto del América, del uruguayo Almada

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México, 12 sep (EFE).- El campeón Cruz Azul rompió este sábado el invicto del América que dirige el uruguayo Guillermo Almada, con triunfo de 4-3 en partido de la octava jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Erik Lira, el argentino José Paradelam, Jesús Orozco y el uruguayo Garbiel Fernández marcaron para La Máquina; en tanto que para las Águilas descontaron gracias al uruguayo Brian Rodríguez y a los colombianos Óscar Perea y Miguel Borja.

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Con este resultado el Cruz Azul acumula 15 puntos, lo que le sitúa en el tercer lugar de la clasificación, y el equipo azulcrema se quedó con 16 en el segundo puesto.

En la primera mitad el América tuvo mayor posesión de balón en un dominio infructuoso porque el Cruz Azul fue más efectivo en sus llegadas a portería.

Al minuto 20 el campeón abrió el marcador por conducto del mundialista Erik Lira, quien aprovechó un servicio retrasado desde la izquierda para disparar raso, lejos de la estirada del guardameta Rodolfo Cota.

Al 35 el Cruz Azul repitió la dosis para el 2-0 en un tiro de esquina que acabó con servicio al centro, ahora para José Paradela, que el argentino remató potente a la izquierda de Cota, y en la agonía del tiempo el local encontró el tercero en un remate de Jesús Orozco.

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El América adelantó líneas en el segundo periodo e inauguró el marcador gracias a un tiro libre de Brian Rodríguez para acercarse 3-1 al 53, pero poco le duró la reacción porque en el minuto 72 Matías Fernández, en jugada dentro del área, se quitó a Cota y definió para el 4-1.

Las Águilas, en cambio, no se rindieron y a los 89 minutos volvieron a recortar distancias (4-2) con gol de Óscar Perea y a los 90 situaron el 4-3 con tanto de Miguel Borja.

Más temprano el Monterrey que entrena el argentino Matías Almada empató sin goles con los Tigres UANL, y el Toluca apaleó 5-2 al Atlas con tantos de Alexis Vega, Jesús Angulo, del uruguayo Federico Viñas, del portugués Paulinho y un autogol de Jorge Rodríguez; por Atlas marcó el argentino Florian Monzón.

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La octava jornada del Apertura inició viernes con la victoria en el Estadio Azteca del Pachuca por 3-0 sobre el Atlante; el Puebla superó 0-1 al Necaxa y el Querétaro se impuso por 0-1 al Tijuana.

Este domingo la fecha 8 tendrá dos partidos. El Santos Laguna contenderá con Juárez FC y el Pumas UNAM visitará al Guadalajara. El lunes la acción cerrará con juego León-San Luis.