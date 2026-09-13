Ejemplares y derivados de camélidos "de exportación" se muestran en una feria en Bolivia

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La Paz, 13 sep (EFE).- Llamas y alpacas de diferentes tamaños y razas, además de sus derivados como lana para prendas de vestir, se exhibieron este domingo en la XV Expoferia Departamental de Camélidos La Paz 2026, en la que los productores y artesanos de Bolivia mostraron ejemplares y ropa "de exportación".

El evento se realizó en el Campo Ferial de la ciudad de El Alto, contigua a La Paz y estuvo organizado por la Asociación Departamental de Productores en Camélidos Andinos (Adepca), con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

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"La ganadería camélida es considerada una actividad milenaria, las familias andinas nos dedicamos a esta noble actividad y es una fuente de ingreso", dijo a EFE Eloy Tupa, productor de ganado camélido en la provincia altiplánica de Santiago de Machaca.

Explicó que sus camélidos "aprovechan las praderas que otros animales no llegan" por lo que su crianza y crecimiento "tienen los mejores nutrientes".

"La carne tiene un 25 % de proteína y el bajo contenido de colesterol hace que sea una carne ecológica y que es requerida en el mundo, son de exportación", agregó Tupa.

Tupa también afirmó que Bolivia es el primer productor mundial de llamas y el segundo de alpacas, y aseguró también que estos camélidos son unos de los pocos que viven en lugares con poco forraje y agua.

Por su parte, Maclovia Tambo, artesana de tejidos de alpaca, contó a EFE que la lana que sale de este camélido "es muy fina" y las prendas que hacen, como chompas, chalecos, gorras y polainas, "protegen del frío y del sol".

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Explicó que el proceso para extraer la fibra consiste primero en esquilar la lana del animal, después realizan el llamado "torcelado", que consiste en torcer o envolver la lana formando hilos delgados, y, finalmente, es el tejido de las prendas.

Claudia Alavi, otra artesana de tejidos, dijo a EFE que las prensas de vestir hechas de alpaca son "muy requeridos por turistas extranjeros" por la finura y el calor que da cuando realizan viajes a países con temperaturas bajas.

En la feria, decenas de llamas y alpacas estaban distribuidas en distintos corrales, algunos animales esperaban erguidos al lado de sus dueños que la gente empiece a llegar.

Los camélidos, algunos de color marrón, otros blancos, alguno que otro negro y uno beige con manchas negras fueron los más requeridos por los visitantes para tomarse fotografías.

Se calcula que unas 80.000 familias se dedican en Bolivia a la crianza de camélidos y que hay unos tres millones de cabezas de ganado, según datos de los productores.

De ese total, casi dos millones de animales son llamas, menos de medio millón son alpacas y unas 100.000 son vicuñas y hay muy poco guanacos.