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0-3. El Atlético de Madrid gana a la Real en Anoeta y sube a la cuarta plaza

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San Sebastián, 13 sep (EFE).- El Atlético de Madrid ganó este domingo a la Real Sociedad en Anoeta por 0-3 gracias a los goles de Alejandro Grimaldo, Jonathan David y Giuliano Simeone y sube a la cuarta plaza de LaLiga EA Sports.

En la primera parte, los de Matarazzo dominaron con pelota y fueron los claros dominadores del partido. Sin embargo, en la reanudación, el Atlético de Madrid botó un saque de esquina que fue despejado por la zaga donostiarra. En el intento de control de Ochieng, la pelota le golpeó en el brazo y el colegiado terminó concediendo penalti a favor de los visitantes.

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En el minuto 90, Jonathan David puso el 0-2 en el marcador. El canadiense recibió la pelota dentro del área tras un contragolpe y tras recortar y eliminar de su oposición a Beitia, su disparo con la zurda terminó dentro de la portería txuri-urdin.

En la última ocasión del partido, Giuliano Simeone arrancó con una conducción dirección portería y, tras recorrer muchos metros, anotó el 0-3 definitivo.

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