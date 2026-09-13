Atasco en la cima: Lamine Yamal, Camello y Mbappé alcanzan a Raphinha en el liderato

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Madrid, 13 sep (EFE).- Lamine Yamal y Raphinha, del Barcelona; Sergio Camello, del Rayo Vallecano; y Kylian Mbappé, del Real Madrid, dominan la tabla de goleadores en LaLiga EA Sports tras cinco jornadas, con seis goles cada uno.

Raphinha no marcó en la quinta cita, pero sí lo hicieron los demás: Lamine Yamal, por partida doble en el 2-4 al Levante; Mbappé, igualmente en el 4-1 al Rayo; y Camello, con el gol del conjunto franjirrojo en el Santiago Bernabéu.

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Los sigue un grupo de tres futbolistas, con cinco tantos cada uno. Son Pierre-Emerick Aubameyang, por el Deportivo de La Coruña y autor de un gol más este domingo en el 1-1 ante el Getafe; Roberto Fernández, con las dos dianas del 0-2 a Osasuna con el Espanyol; y Yassir Zabiri, que marcó otros dos goles en el 2-1 del Racing de Santander al Alavés.

Además, Xavi Espart se estrenó como goleador en esta Liga con el Barcelona, al anotar el primero de los cuatro goles de su equipo contra el Levante, al igual que lo hicieron Alejandro Grimaldo y Jonathan David en el 0-3 del Atlético de Madrid a la Real Sociedad.

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Clasificación. Quinta jornada:

- Con 6 goles: Raphinha (1p) (BRA) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Sergio Camello (Rayo Vallecano); Kylian Mbappe (FRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 5 goles: Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roberto Fernández (Espanyol); Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

- Con 4 goles: Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Fermín López (Barcelona); Ante Budimir (1p) (CRO) (Osasuna).

- Con 3 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés): Alex Baena (Atlético Madrid); Roger Brugué (Levante); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 2 goles: Robert Navarro (Athletic Club); Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); Rodrigo Riquelme (Betis); Fer Niño (Elche); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad); Nicolás Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Ville Koski (FIN), Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Ohian Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Aitor Paredes, Alex Berenguer (Athletic Club); Marc Pubill, Kang in Lee (KOR), Jonathan David (CAN), Alejandro Grimaldo (1p) y Ademola Lookman (NIG) (Atlético Madrid); Pedri González y Xavi Espart (Barcelona); Troy Parrott (IRL), Pablo García y Marc Bartra (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED) y Luismi Cruz (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández y Cala (Espanyol); Martín Satriano (URU), Ramón Terrats y Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela', Iván Romero, Enzo Bardeli (FRA) y Jon Ander Olasagasti (Levante); Adrián Niño y Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja (Osasuna); Sergio Canales, Andrés García (1p), Pablo García y Sergio Martínez (Racing de Santander); Andrei Ratiu y Álvaro García (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Carlos Espí, Álvaro Carreras y Arda Güler (TUR) (Real Madrid); Ander Barrenetxea, Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Issac Romero, Juan Iglesias y Miguel Sierra (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Pape Gueye (SEN), Gerard Moreno (1p) y Georges Mikataudze (1p) (GEO) (Villarreal).

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- En propia puerta: Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal)