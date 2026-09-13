Arabia Saudí dice ante los BRICS que su seguridad e integridad territorial son intocables

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Nueva Delhi, 13 sep (EFE).- El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, defendió este domingo durante su participación en la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi que la "seguridad e integridad territorial" de Arabia Saudí son "intocables", en un contexto marcado por la escalada con los hutíes del Yemen y la guerra entre Estados Unidos e Irán.

"El reino afirma que su seguridad nacional, su integridad territorial y sus activos son intocables, y que los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) no aceptarán que se atente contra sus territorios, instalaciones o intereses vitales, independientemente de los pretextos o etiquetas que se utilicen", indicó Bin Farhan durante su intervención en la cumbre.

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El ministro saudí, cuyo país participa en calidad de invitado, sostuvo que la "confrontación persistente" en Oriente Medio "no conduce a una solución duradera" y que "es prioritario rebajar la tensión y allanar el camino para esfuerzos políticos y diplomáticos".

Bin Farhan subrayó también la importancia de preservar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y en otras vías marítimas porque "la estabilidad de estas rutas está directamente vinculada a la seguridad energética y al flujo del comercio internacional".

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"Cualquier interrupción en ellas tendría repercusiones que trascenderían la región para afectar a los mercados mundiales, las cadenas de suministro y el crecimiento económico", zanjó el ministro.

Unas declaraciones que se producen en un momento sensible para Arabia Saudí porque la situación en los estrechos de Ormuz y Bab al Mandeb la ha dejado especialmente expuesta.

Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba alrededor del 20 % del crudo mundial, sigue afectado por restricciones y ataques, mientras Bab al Mandeb, que ha ganado importancia como ruta alternativa para las exportaciones saudíes, se encuentra bajo presión por los ataques de los hutíes del Yemen contra buques vinculados a Riad y su presencia en zonas próximas a la vía.

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Esta situación aumenta la vulnerabilidad de Arabia Saudí y pone en riesgo tanto su seguridad energética como la libertad de navegación en dos corredores esenciales para el comercio mundial.

Para el jefe de la diplomacia saudí, la estabilidad en el Golfo "no es una cuestión meramente regional o limitada", sino que "se trata de un interés internacional vinculado a la salud de la economía mundial y a su capacidad para resistir las crisis".

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Asimismo, reafirmó que la seguridad del Golfo "no puede consolidarse sin el respeto a la soberanía e independencia de sus Estados, la no injerencia en sus asuntos internos y el compromiso con los principios de buena vecindad y la resolución pacífica de disputas".

La declaración, además, se produce un día después de que los líderes de los BRICS adoptaran por unanimidad la Declaración de Nueva Delhi, en la que pidieron "máxima contención" ante la escalada en Oriente Medio y reclamaron evitar acciones que puedan agravar la situación.

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Arabia Saudí no participó ayer en la cumbre, ya que Bin Farhan llegó anoche, mientras que el estatus de Riad en los BRICS ha sido ambiguo porque, a pesar de participar en las reuniones, no ha aceptado formalmente su ingreso cuando fue invitada en 2024. EFE