Trump dice que precios del gasóleo se "desplomarán" si Reino Unido abre el mar del Norte

Guardar

Dublín, 12 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado en Dublín que los precios del gasóleo se "desplomarán" si el Reino Unido abre el mar del Norte a la perforación de petróleo y gas.

Durante su visita informal de dos días a Irlanda, Trump respondió esta mañana a una pregunta de un medio sobre el aumento del precio del gasóleo para la calefacción doméstica, que en el caso de la isla esmeralda ha experimentado un aumento del 40 % desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

PUBLICIDAD

"Si el Reino Unido abre el mar del Norte, vuestros precios se desplomarán. En cuanto abran el gran mar del Norte, y aún no lo han hecho, siendo uno de los yacimientos más valiosos del mundo, los precios van a bajar muchísimo", dijo el mandatario estadounidense en Dublín tras reunirse con la presidenta irlandesa, Catherine Connolly.

Trump ha insistido en numerosas ocasiones al Reino Unido para que explote el petróleo del mar del Norte para aliviar la crisis energética derivada de la guerra en Irán y el bloqueo sostenido del estrecho de Ormuz.

Se prevé que el primer ministro británico, Andy Burnham, autorice la próxima semana un polémico proyecto de exploración gasística conocido como Jackdaw, cerca de la ciudad escocesa de Aberdeen, lo que supondría de facto el fin de la política de congelación de proyectos de hidrocarburos con la que los laboristas llegaron al poder en julio de 2024.

PUBLICIDAD

El barril de brent, el crudo del mar del Norte, y de referencia en Europa, se situó este viernes en 104,61 dólares, si bien a lo largo de la semana llegó a superar los 109, su nivel máximo desde mediados de mayo, como consecuencia del aumento de la escalada bélica en Oriente Medio. EFE