‘The Blood of Dawnwalker’, terror, acción y aventuras en la piel de un vampiro

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Javier Picazo Feliú

Madrid, 12 sep (EFE).- ‘The Blood of Dawnwalker’ es una historia de vampiros en la Europa medieval con todos los ingredientes posibles: personajes y enemigos carismáticos, una narrativa profunda y un guión elaborado al máximo, con una jugabilidad en la que la acción y cada decisión marcan el destino.

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Un juego (PS5, Xbox Series, Steam) que es, en sí mismo, una película interactiva. Su nivel de narrativa y cinemáticas transforma la experiencia en algo que va más allá de los videojuegos. Un título en el que no falta acción a raudales, decisiones que marcan el devenir de la historia y un nivel técnico al nivel de muy pocos.

Los desarrolladores 'Rebel Wolves' (fundado por exdesarrolladores del premiado ‘The Witcher 3’) no se alejan de la fórmula que tanto éxito les dio en el pasado y desarrollan una linea argumental centrada en un mundo medieval fantástico y oscuro, terrorífico, y un estilo de rol y acción narrativa en tercera persona.

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El juego centra su acción en el siglo XIV, en una región ficticia de los Cárpatos asolada por la guerra y la peste en la que unos poderosos vampiros aprovechan la debilidad del lugar para tomar el control. Ahí entra en escena el protagonista, Cohen, mitad vampiro y mitad humano, capaz de vivir de día como una persona normal y de noche como un monstruo, en su intento desesperado por salvar a su familia.

Una misión principal que el jugador deberá culminar en un periodo límite de 30 días, que el juego distribuye en misiones y tareas principales, antes de perder para siempre a sus seres queridos. Y ahí está la gracia de este título, Cohen se mueve en un mundo abierto enorme libre y durante esos 30 dias deberá ir viendo la manera de avanzar en su aventura de la mejor forma que pueda.

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Entrevistas con el vampiro

Cada decisión que tome tendrá incidencia en el tiempo de un juego que da libertad para construir al personaje, tanto en sus habilidades físicas como humano y vampiro, como en las relaciones y múltiples conversaciones y diálogos que tendrá con el resto de lugareños y personajes de la trama. Detalles que influyen, y mucho, en la historia. Todo para llegar lo más preparado posible para enfrentarse al vampiro jefe, el malvado Brencis, y sus secuaces.

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Un título que da la posibilidad de jugar con las habilidades de un vampiro y de un hombre al mismo tiempo, y permite al jugador decidir que quiere ser y si se deja seducir por su lado salvaje o el humano. Cada elección y cada fallo alteran drásticamente el destino del mundo que rodea al personaje.

El título cuenta con una destacada factura técnica impulsada por el motor gráfico 'Unreal Engine 5' que brilla de forma sobresaliente, con mapas y personajes detallados y sombríos, una dirección artística y sonora impecable y una iluminación sobresaliente.

Un título original y sorprendente, enorme, con un guión que cambia con las decisiones de los jugadores y en el que, a pesar de los numerosos diálogos, la acción es trepidante. Ponerse en la piel de un personaje desgarrado entre dos mundos, vampiro y humano, y poder crear su destino convierte a este juego en una experiencia recomendable para los amantes del terror y la mejor narrativa. EFE

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(foto)(video)