¿Suiza o Inglaterra? Polémica por el destino del oro del Banco Central argentino

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Sebastián Rodríguez Mora

Buenos Aires, 12 sep (EFE).- Desde hace dos años el Banco Central de Argentina ha mantenido en secreto adónde ha enviado buena parte de sus reservas de oro, pero una revelación de último minuto reavivó en estos días la polémica alrededor del misterioso asunto.

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A mediados de 2024, el sindicato de trabajadores bancarios solicitó al Gobierno argentino, a través de un pedido de información pública, datos precisos sobre el lugar de destino de una cantidad de lingotes de oro que habían sido retirados de la sede central del Banco Central.

La autoridad monetaria no respondió a ese pedido de información, a pesar de que la Justicia ordenó esclarecer la cuestión, un asunto que además ha sido desde entonces centro de múltiples pedidos de informes al Gobierno por parte de parlamentarios de la oposición.

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Hasta ahora, el Banco Central siempre se había excusado de dar información bajo el argumento de la necesidad de resguardar datos sensibles sobre un bien a custodiar.

Pero el pasado miércoles, en medio de una reunión en el Congreso, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sorprendió al afirmar que una parte de las reservas de oro se encuentran en Suiza, en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), una especie de 'banco de bancos centrales'.

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Bausili afirmó que la decisión de enviar el oro a Suiza en 2024 se adoptó a partir de "una ventana de oportunidad" para aprovechar la alta demanda mundial de ese metal, permitiendo reemplazar lingotes de menor calidad por otros de más alta calidad.

Además, aseguró que las auditorías privadas y públicas realizadas sobre las reservas del Banco Central indicaron que todo se encontraba en orden.

Sin embargo, la Auditoría General de la Nación (AGN, órgano que asiste al Congreso en el control del Estado) aclaró este jueves que aún no ha podido concluir con la auditoría por el retraso de "más de un año" en la información que el Banco Central está obligado a brindar sobre el estado de las reservas.

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La explicación que dio Bausili sobre por qué el oro fue enviado fuera de Argentina difiere, por otra parte, con la que en 2024 dio el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista televisiva.

En ese momento y sin dar precisiones sobre el lugar de destino, Caputo dijo que la operación se había realizado para obtener un "retorno" (rendimiento financiero) por el oro, en vez de dejarlo inmovilizado en Argentina.

Senadores del opositor peronismo publicaron este viernes una carta pública en la que acusan a Bausili de haber mentido en su intervención en el Congreso y aseguran que el oro argentino se encuentra "en el Banco de Inglaterra".

"Miente Bausili y miente el Gobierno. Nos dijeron que el oro estaba en Suiza y no es así", afirmó la senadora nacional peronista Juliana Di Tullio al canal C5N.

Según Di Tullio, el Gobierno del presidente Javier Milei "no quiere decir que está en Londres por una sobreactuación" en los últimos días del reclamo de soberanía argentino sobre las islas Malvinas, archipiélago bajo administración del Reino Unido.

Consultada por EFE sobre las evidencias con las que cuenta para asegurar que el Gobierno argentino envió reservas de oro al Banco de Inglaterra, Di Tullio respondió que se trata de "información clasificada y sensible".

De acuerdo a las auditorías realizadas en 2023 y 2024 por la AGN y empresas privadas, el volumen de activos en oro del Estado argentino se mantuvo estable en 1,98 millones de onzas, por un valor que, de acuerdo a un informe del Banco CEntral del 7 de septiembre, equivale a unos 8.611 millones de dólares. EFE

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