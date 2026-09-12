Xi se ofrece a trabajar para lograr la paz en el Golfo: "La guerra no responde a los intereses comunes"

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El presidente de China, Xi Jinping, ha señalado este sábado en que China está abierta a trabajar, junto a los miembros de los BRICS, para lograr la paz en el Golfo, insistiendo en que la guerra "no responde a los intereses comunes" de la comunidad internacional.

"China está dispuesta a trabajar con los demás miembros de los BRICS para desempeñar el papel que le corresponde en el logro de la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y la región del Golfo", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua, a su llegada a Nueva Delhi para participar en la cumbre de líderes de los BRICS.

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De esta forma, Xi ha incidido en que la guerra "ha causado graves pérdidas a las personas de toda la región" y recalcado que "no responde a los intereses comunes de la comunidad internacional".

Desde la ofensiva de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero que desencadenó en la expansión de la guerra en Irán y en toda la región de Oriente Próximo, Pekín ha jugado un papel diplomático discreto apoyando la mediación de Pakistán, y poniendo sobre la mesa distintos planteamientos para llegar a un acuerdo.

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El gigante asiático viene insistiendo en que la guerra tiene repercusiones globales y que la salida pasa por el respeto a los principios del Derecho Internacional. China recalca que la "presión militar no es la solución", como también ha criticado la estrategia de asfixia económica, incidiendo por contra en que "el diálogo y la negociación son el camino correcto".