Bernardo Silva: "Estoy intentando adaptarme y conseguir mi mejor versión"

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Madrid, 12 sep (EFE).- Bernardo Silva, futbolista del Real Madrid, aseguró este sábado, después de ganar 4-1 al Rayo Vallecano, que poco a poco intenta adaptarse a su posición de mediocentro mientras intenta recuperar su mejor versión futbolística.

Bernardo Silva firmó una buena primera parte en la medular junto a Fede Valverde y analizó una demarcación que ocupa en el Real Madrid y que prácticamente no ocupaba en su anterior etapa en el Manchester City.

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"Mourinho me pide principalmente ayudar mucho en la salida, dar fluidez al juego para que el balón llegue en las mejores condiciones a los de ataque. Con la capacidad que tienen para el regate Vini, Jude y Mbappé, es importante que el balón les llegue bien. Estoy intentando adaptarme, ser la versión mejor posible de mí para ayudar al equipo. Sigo trabajando", señaló.

"Una nueva experiencia (jugar de medio centro). Todavía intentando conocer a mis compañeros y la forma de jugar, dónde puedo jugar para adaptarme. Muy feliz. En Sevilla estuvimos muy bien aunque se perdió y a mejorar. En tres días tenemos un partido muy importante fuera para ganar los tres puntos", añadió.

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Además, dijo que en el Real Madrid están muy felices por los tres puntos y destacó el número de tantos que marcaron al Rayo: "Cuatro y goleada y muy contentos sobre todo con el primer tiempo pero en general con todo el partido. A preparar el siguiente que está muy cerca".