El partido de Nigel Farage recibe una donación récord de casi 42 millones de un millonario de criptomonedas

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El partido populista de ultraderecha Reform UK, que lidera Nigel Fagare, ha recibido una donación de 36 millones de libras (casi 42 millones de euros), procedente del millonario Ben Delo, que hizo fortuna con las criptomonedas, en la que se ha convertido en la donación privada más grande de la historia a un partido británico.

Según ha informado el propio donante en un artículo en el diario 'Daily Telegraph', el movimiento busca que, de cara a las elecciones generales previstas para 2029, haya una "lucha justa en igualdad de condiciones".

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Delo ha detallado que la donación consiste en un millón de libras cada mes hasta la fecha electoral, si bien habría realizado ya el pago total para evitar que el Gobierno británico pusiera límites a grandes donaciones en un futuro.

Farage por su parte, ha agradecido la financiación, señalando que se siente "honrado" por la donación récord que llega precisamente cuando Reform UK está siendo investigado por donaciones desde el extranjero, unas transacciones que la legislación británica sí que vigila, mientras que no existen restricciones a los pagos a partidos cuando estos se realizan desde Reino Unido.

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Las cuentas de la formación de Farage llevan tiempo en el foco mediático más aún tras salir a la luz una conversación de un periodista encubierto con dos altos cargos del partido, que ya han dimitido, en la que abordaban posibles donaciones ilegales, un caso que actualmente investiga la Policía británica.