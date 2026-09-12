El presidente libanés asegura desde el sur que ahora mismo no hay negociaciones con Israel

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El Cairo, 12 sep (EFE).- El presidentes libanés, Joseph Aoun, afirmó este sábado que "ahora mismo no hay" negociaciones con Israel durante su visita sorpresa a la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano y una de las zonas más afectadas por los últimos ataques israelíes.

Aoun, acompañado por una delegación militar, aseguró a medios libaneses que el motivo de su visita es evaluar "las necesidades de los ciudadanos" y añadió que "la retirada (israelí), el retorno de los cautivos y desplazados al sur, y la reconstrucción son constantes nacionales que se compromete a llevar a cabo".

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Asimismo, afirmó que el Estado "no abandonará" el sur y respalda a todos sus ciudadanos.

El presidente ha inspeccionando los daños y escuchado las quejas de los residentes, a quienes ha querido transmitir tranquilidad en medio de la inquietud entre los vecinos por la escalada de ataques aéreos y explosiones del Ejército israelí.

La preocupación aumentó después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguraran el pasado jueves que el Ejército ha controlado la cresta de Ali Taher, ubicada muy cerca de la ciudad de Nabatieh, después de destruir túneles del grupo chií libanés Hizbulá, lo que generó una gran explosión.

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El distrito de Nabatieh se ha convertido en una de las zonas más afectadas, donde solo entre el 6 y el 7 de septiembre los bombardeos israelíes dejaron al menos 16 muertos en distintos puntos de la región, entre ellos la ciudad de Nabatieh y las localidades de Kfar Ruman, Nabatieh al Fawqa y Arab Salim.

Las declaraciones de Aoun sobre las negociaciones también se producen en un momento de estancamiento de las conversaciones entre el Líbano e Israel, mediadas por Estados Unidos.

Por lo que Washington ha tenido que intervenir, convocando a los embajadores de Beirut y Tel Aviv a una reunión la próxima semana en el Departamento de Estado de EE. UU. para abordar la implementación del acuerdo marco, según indicó un funcionario del Departamento.

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Pese a no haber una fecha para la octava ronda, el funcionario aseguró que la próxima ronda formal está prevista para octubre en Roma, ciudad donde se han desarrollado las últimas conversaciones.

El acuerdo marco contempla una retirada progresiva de las tropas israelíes de determinadas áreas del sur del Líbano y su sustitución por el Ejército libanés mediante la creación de lo que se llamó "zonas piloto" -que son zonas del sur libanés invadidas por Israel- , además de mecanismos para avanzar en el desarme de Hizbulá. EFE

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