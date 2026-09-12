Previa del Levante UD - FC Barcelona

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El FC Barcelona visitará este domingo (16:15 horas) el Ciutat de València para enfrentarse al Levante UD, en la jornada 5 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los blaugranas quieren prolongar su impresionante arranque del curso y mantenerse líderes a costa de un conjunto 'granota' que ha hecho de su campo un fortín desde la llegada de Luis Castro al banquillo.

El comienzo de temporada del FC Barcelona está siendo arrollador. Cinco victorias de cinco en los partidos que ha disputado hasta el momento, en los que ha demostrado estar en un estado de forma muy superior al de sus rivales. Los de Hansi Flick están siendo una apisonadora en sus partidos, y solo el Athletic Club en la jornada 1 de Liga pudo evitar la goleada de un equipo que promedia más de 4 goles por partido y que acumula cuatro 'manitas'.

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En el Ciutat de València, los 'culers', que son líderes en solitario de la clasificación, buscan mantener el altísimo ritmo que han impuesto desde la primera jornada. Unos resultados sobresalientes en los que ha destaco el papel del ataque barcelonista, siendo el equipo más prolífero de las cinco grandes ligas con 17 tantos. De ellos, seis han llevado la firma de Raphinha.

El brasileño está siendo el líder del equipo. Se ha amoldado a la perfección a la posición de '9', y está consiguiendo que todo el engranaje ofensivo 'culer' encaje. Pero no solo él llega lanzado al Ciutat, también lo hace Lamine Yamal, que tras unos primeros partidos con un rendimiento bajo ha cogido ritmo en las últimas semanas. En los últimos tres partidos ha marcado cinco tantos y repartido dos asistencias, aunque no ha marcado al Levante en las dos ocasiones en las que se ha enfrentado.

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Y el último integrante de tridente en el Ciutat apunta a ser Anthony Gordon. El inglés, que aún no se ha estrenado como goleador, viene de ser suplente en Champions ante el Feyenoord, y volverá a ser el encargado de dar amplitud al equipo por banda izquierda, desde donde ya ha conseguido repartir cuatro asistencias, siendo el máximo asistente de LaLiga EA Sports hasta el momento.

Más dudas hay en la medular, donde Marc Bernal podría recuperar un puesto en el once después de que Rodri haya sido titular en los dos últimos encuentros. El que parece fijo para Flick es Pedri, que viene de participar en dos goles en los últimos dos partidos --gol y asistencia--, y fue sustituido frente al Feyenoord con media hora de descanso. Además, Fermín volvería a la media punta para seguir aportando dinamismo, intensidad y goles.

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Enfrente, los pupilos de Hansi Flick tendrán a un Levante que llega a la jornada 5 de LaLiga EA Sports con 5 puntos en su casillero y solo una derrota, la del estreno ante el Espanyol. Además, en el único partido que ha disputado como local pasó por encima de todo un equipo Champions, el Real Betis, al que endosó una goleada (5-2). Un partido casi perfecto que necesitaran replicar los de Luis Castro si quieren sacar algo positivo ante el vigente campeón.

La última vez que consiguió puntuar fue en 2021, dilapidando las opciones de título de los azulgranas, dirigidos entonces por Ronald Koeman. Y es que, no se le ha dado especialmente bien al Barça visitar al Levante. Pese a ganar en sus dos últimos compromisos, los 'granota' han ganado en tres de los últimos siete duelos --un empate y tres derrotas--. Un dato que, sumado a que encadena ocho partidos ligueros en casa sin perder --siete victorias--, invita al optimismo.

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Eso sí, deberán encontrar el gol, algo que se les ha resistido en tres de los cuatro partidos de Liga disputados. Salvo en el encuentro ante el Real Betis, el Levante no ha conseguido ver puerta en esta Liga, dando signos evidentes de que la marcha de su máximo goleador la temporada pasada, Carlos Espí, les está pesando. De hecho, de los delanteros, solo Roger Brugué ha conseguido ver puerta.

En cuanto al apartado de bajas, Luis Castro no podrá contar con los lesionados Etta Eyong, que continúa lesionado, mientras que en el FC Barcelona, Flick recupera a Eric Garcia, que se perdió por sanción el estreno en Champions y que tendrá que jugar con una protección en el rostro después de sufrir una fractura en el partido ante el Valencia.

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FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

LEVANTE: Ryan; Nacho Pérez, De la Fuente, Mandi, Manu Sánchez; Olasagasti, Oriol Rey, Bardeli; Brugui, Iván Romero y Thiago.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Gordon; y Raphinha.

--ÁRBITRO: González Cuesta (C. Vasco).

--ESTADIO: Ciutat de València.

--HORA: 16.15/M+ LaLiga.