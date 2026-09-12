Ucrania informa de su victoria en la primera batalla naval de la historia entre drones

12/09/2026 Hundimiento de un buque no tripulado ruso MBeK en combate con un buque no tripulado ucraniano Sargan 3000 en el mar Rojo POLITICA EUROPA UCRANIA ARMADA DE UCRANIA

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La Armada ucraniana ha informado este sábado de un combate entre un dron naval suyo, un Sargan 3000, y un dron ruso en aguas del mar Negro en la que sería "la primera batalla naval entre embarcaciones no tripuladas".

El dron ucraniano "ha destruido un MBeK ruso" empleando una torreta automática RWS Protector de 12,7 milímetros de fabricación sueca, según ha explicado la Armada ucraniana en un comunicado publicado en redes sociales.

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"Esta es la primera batalla nava de la historia entre buques no tripulados", ha resaltado Kiev, que destaca la participación en esta escaramuza de la Dirección General de Inteligencia ucraniana.

"¡Todo por la victoria! ¡Gloria a Ucrania!", concluye el texto, que ha sido publicado acompañado de una grabación del combate entre los dos drones marítimos.