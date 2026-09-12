Lando Norris: "Ha sido una de las mejores vueltas de mi vida"

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El piloto inglés de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) confesó que la vuelta con la que logró la 'pole position' en el Tag Heuer Gran Premio de España, que acoge el circuito de Madring, fue "una de las mejores vueltas" de su carrera y su vida, y le dejó "sorprendidísimo, en 'shock'".

"Estoy sorprendidísimo y en 'shock'. Ha sido una de las mejores vueltas de mi carrera. Estoy muy orgulloso y muy contento por todo el equipo, todo ha salido bien", expresó el vigente campeón del mundo en declaraciones a F1, antes de recibir el trofeo de la 'pole' de manos del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.

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Norris saldrá primero este domingo tras superar por 11 milésimas al italiano Kimi Antonelli (Mercedes), en una vuelta en la que "la adrenalina iba a tope", pero estaba "con confianza". "Ha sido prácticamente perfecto, aunque pensé que me iba al muro. Ha sido una de las mejores vueltas de mi vida, y eso es porque dejas que fluya todo", concluyó.