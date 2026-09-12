Agencias

Lando Norris: "Ha sido una de las mejores vueltas de mi vida"

Imagen HXS5NJEQLZBXLJ73CCNYWOSW4M
Guardar

El piloto inglés de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) confesó que la vuelta con la que logró la 'pole position' en el Tag Heuer Gran Premio de España, que acoge el circuito de Madring, fue "una de las mejores vueltas" de su carrera y su vida, y le dejó "sorprendidísimo, en 'shock'".

"Estoy sorprendidísimo y en 'shock'. Ha sido una de las mejores vueltas de mi carrera. Estoy muy orgulloso y muy contento por todo el equipo, todo ha salido bien", expresó el vigente campeón del mundo en declaraciones a F1, antes de recibir el trofeo de la 'pole' de manos del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.

PUBLICIDAD

Norris saldrá primero este domingo tras superar por 11 milésimas al italiano Kimi Antonelli (Mercedes), en una vuelta en la que "la adrenalina iba a tope", pero estaba "con confianza". "Ha sido prácticamente perfecto, aunque pensé que me iba al muro. Ha sido una de las mejores vueltas de mi vida, y eso es porque dejas que fluya todo", concluyó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Edmundo González Urrutia celebra lanzamiento de dos redes contra la opacidad en Venezuela

Infobae

Del amor a la intimidad, las otras barreras para las mujeres con discapacidad en México

Infobae

Kosovo sale a la calle en apoyo a 4 exlíderes guerrilleros antes de sentencia en La Haya

Infobae

2-2. A Xabi Alonso no le funciona la defensa

Infobae

La presidenta irlandesa transmite a Trump que "la normalización de la guerra y el genocidio es inaceptable"

La presidenta irlandesa transmite a Trump que "la normalización de la guerra y el genocidio es inaceptable"