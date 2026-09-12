Pemex descarta que derrame de hidrocarburos en el Golfo de México llegue a las costas

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Ciudad de México, 12 sep (EFE).- Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó este sábado que la fuga de crudo en un ducto ubicado a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche (sur), en el Golfo de México, llegue a las costas.

En un comunicado, la empresa estatal informó que continúan las reparaciones en uno de sus ductos marinos de recolección, que recibe hidrocarburos de Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2, tras el derrame reportado el pasado jueves 10 de septiembre.

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"Con base en el monitoreo permanente del Golfo de México, hoy se descarta el arribo de hidrocarburos a la línea de costa", afirmó la institución.

Pemex detalló que el jueves detectó una caída de presión en el ducto, por lo que ese mismo día lo despresurizó y aisló, y aseguró que "desde entonces permanece sin flujo y sin emanación de aceite crudo".

Agregó que personal especializado de buceo localizó el punto de pérdida de contención e inició las labores de reparación, mientras embarcaciones especializadas trabajaron en la dispersión mecánica y colocación de barreras de contención.

La paraestatal afirmó que este sábado concluyó el dragado del lecho marino espera que la reparación concluya "en los siguientes días".

Señaló que actualmente se trabaja en el retiro del lastre de concreto del ducto y en la habilitación de una envolvente metálica que cubrirá la zona afectada.

Además, informó que el viernes atendió una orden de inspección ordinaria de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Marina.

No obstante, las autoridades no han precisado las causas del derrame, cuánto hidrocarburo se vertió, cuánto tiempo duró la fuga ni el tamaño de la mancha.